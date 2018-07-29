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أخبار الشركات- محلية

"السعودية للكهرباء" تربح 1.8 مليار خلال الربع الثاني

"الاقتصادية" من الرياض

بلغ صافي الربح للشركة السعودية للكهرباء 1.8 مليار ريال خلال الربع الثاني مقابل 2.2 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق متراجعا بنسبة 17.3%. بينما بلغ اجمالي الربح 2.7 مليار ريال خلال الربع الثاني مقابل 2.69 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 1.6%.
أما الربح التشغيلي فبلغ 2.8 مليار ريال خلال الربع الثاني مقابل 2.9 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بانخفاض 3.4%.

وبلغ صافي الربح خلال الفترة الحالية 633 مليون مليار ريال، ومقابل 7.2 مليار ريال خلال الفترة المماثل من العام السابق بتراجع 91.2%.

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