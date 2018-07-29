30 ألف رخصة بناء في النصف الأول.. 72 % منها سكنية

بلغ عدد رخص البناء الصادرة في السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 29.929 رخصة.

وبحسب وزارة الشؤون البلدية والقروية شكلت تراخيص بناء الوحدات السكنية 72 في المائة من إجمالي تراخيص البناء، بـ 21.5 ألف ترخيص.

وكان عدد رخص البناء الصادرة في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي قد بلغ نحو 110 آلاف رخصة بناء، حيث استحوذت رخص التشييد الجديد على نحو 79.3 في المائة، من إجمالي الرخص، وذلك بإصدار 86779 رخصة.

وحسب بيانات إحصائية صادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية - اطلعت "الاقتصادية" عليها -، شكلت رخص البناء السكني النسبة الأكبر بـ 63.7 في المائة، من إجمالي رخص التشييد الجديد، وذلك بإصدار 69564 رخصة بناء.

واستحوذت منطقة الرياض على نحو 26.4 في المائة من إجمالي الرخص الصادرة خلال العام الماضي، بـ 28873 رخصة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 22092 رخصة، ثم المنطقة الشرقية 18695 رخصة.

وجاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بإصدار 9285 رخصة، تليها منطقة القصيم 9269 رخصة بناء، ثم منطقة عسير 6642 رخصة، فمنطقة حائل بإصدار 3381 رخصة، وأخيرا تبوك بـ 3301 رخصة.

فيما بلغ عدد رخص الهدم في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 6006 رخص.

ويقدر عدد رخص التصوير بنحو 8614 رخصة، تليها رخص الإضافة في المباني بـ 7519 رخصة بناء، ثم 5990 رخصة ترميم. في حين بلغ عدد رخص الصرافات والأكشاك الصادرة 412 رخصة.

يشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية دشنت في 20 شباط (فبراير) الماضي، الإجراءات الجديدة لتراخيص البناء للمستودعات والمنشآت التجارية الخاضعة لإشراف الوزارة.

وجاءت هذه الإجراءات انطلاقا من "رؤية المملكة 2030" الرامية إلى إيجاد بيئة استثمارية آمنة ومحفزة، وتوفير الضمانات اللازمة لحفظ الحقوق من أجل ارتقاء المملكة إلى المراكز الأولى في مؤشر التنافسية العالمي، ومؤشر ممارسة الأعمال وسعيا من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى تحسين خدماتها وتسهيل الأعمال للمواطنين المستفيدين من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة وتحسين ترتيب المملكة بحسب مؤشرات بيئة الاستثمار والأعمال، ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المعد من قبل مجموعة البنك الدولي.