مشروع ربط كهربائي بين 3 دول ينهي عزلتها عن منظومة الطاقة الأوروبية

اتفقت فرنسا وإسبانيا والبرتغال على بناء خط كهرباء تحت مياه خليج بيسكاي، في إطار تعزيز ربط الطاقة بينها بهدف مساعدة شبه الجزيرة الايبيرية على الخروج من العزلة التي تعانيها في هذا القطاع.

وبعد اجتماع في لشبونة رحب قادة الدول الثلاث باتفاق تم التوصل إليه على هامش اجتماع بشأن تمويل مشروع بناء خطوط كهرباء بطول 370 كيلو مترا تربط فرنسا بإسبانيا.

ووفقا لـ "الفرنسية" قال انتونيو كوستا رئيس وزراء البرتغال "إنها خطوة مهمة جدا". وستقوم المفوضية الأوروبية بتمويل 30 في المائة من المشروع، عن طريق تقديم 578 مليون يورو وهو مبلغ غير مسبوق في الاتحاد الأوروبي لمشروع طاقة. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الخط في 2025، ليرفع مرتين حجم التبادل الكهربائي بين فرنسا وإسبانيا. وطالما طالبت إسبانيا والبرتغال بإنهاء عزلتهما عن الشبكات الأوروبية لتوزيع الكهرباء والغاز. وتمتلك البرتغال فائضا في إنتاج الكهرباء يمكنها من التصدير أبعد من إسبانيا في حال توافر مزيد من خطوط الربط مع باقي دول أوروبا. وترغب مدريد ولشبونة أيضا في تحسين خطوط الربط بأسواق الغاز الأوروبية عن طريق بناء خط أنابيب في كاتالونيا في شمال شرق إسبانيا.

ويضاف ذلك إلى خط أنابيب آخر تم بناؤه غرب سلسلة جبال البيرينيه، يربط إسبانيا بفرنسا.

وتستورد الدولتان الغاز من الجزائر عبر خط أنابيب بدأ تشغيله في 2011. ولديهما سبعة مرافئ يمكنها استقبال الغاز المسال الذي تستوردانه من قطر، وبشكل متزايد من الولايات المتحدة التي تطور إنتاج الغاز الصخري. وتقولان "إن تحسين الربط الكهربائي سيقلل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي". لكن دراسة طلبتها المفوضية الأوروبية أظهرت أن خط الأنابيب في كاتالونيا الذي قد تتجاوز تكلفته 440 مليون يورو، لن يكون قابلا للاستمرار نظرا لأن دولا أوروبية أخرى لديها عديد من مرافئ الغاز المسال التي لا تعمل بكامل طاقتها.

وطالما أعربت فرنسا عن تحفظها حيال ذلك. لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن الجمعة أنه منفتح على المضي قدما في مشروع الغاز، رغم تحذيره. وقال "سنقوم ببناء مزيد من خطوط الأنابيب، فقط إذا بقي استهلاك الغاز في أوروبا كبيرا". وقال "إن خط الأنابيب في كاتالونيا سيتم بناؤه إذا ظهر أنه مجد في سيناريو زيادة الطلب على الغاز، فيما منشآت توليد الطاقة من الفحم يتم إغلاقها تدريجيا".