«الصيرفة الخضراء» .. مؤتمر يطالب بدعم مشاريع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا

دعا المشاركون في مؤتمر "الصيرفة الخضراء .. الطريق إلى التنمية المستدامة"، المصارف المركزية العربية إلى ضرورة البدء في إعداد التعليمات الرقابية للمصارف العاملة بالقطاعات المصرفية العربية لإلزام المصارف بمراعاة أهداف التنمية المستدامة والصيرفة الخضراء.

وأوصى المشاركون في المؤتمر الذي نظمه اتحاد المصارف العربية واختتم أعماله بمدينة الغردقة المصرية أمس، بتشكيل مجموعة عمل داخل المصارف يكون أعضاؤها من المسؤولين عن الصيرفة الخضراء والتنمية المستدامة بمؤسساتهم للاجتماع بصفة دورية، لمناقشة ما تم إنجازه في مجال الصيرفة الخضراء والتنمية المستدامة، والتعرف على التحديات وتبادل الخبرات وإعداد الاستراتيجيات والأهداف المستقبلية.

وشدد المصرفيون العرب على أهمية تبني المصارف العربية هدف التحول نحو الصيرفة الخضراء ضمن أهدافها الاستراتيجية، وإنشاء إدارة مستقلة للتنمية المستدامة بكل مصرف، وأهمية تبني المصارف العربية آلية لتطوير وطرح المنتجات الخضراء ضمن حزمة منتجات المصرف الحالية، والتركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخضراء واعتبارها ضمن الفئات المستهدفة للمصرف.