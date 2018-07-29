سماسرة يروجون لعقارات رخيصة في أوروبا .. و«الإسكان»: فخ للنصب

بعد حادثة النصب والاحتيال التي راح ضحيتها عدد من المواطنين السعوديين في تركيا جراء تعاملهم مع شركات عقارية غير معترف بها، رصدت "الاقتصادية" قيام سماسرة بترويج عقارات رخيصة في أوروبا لإيقاع السعوديين والمقيمين في شباكها.

وتقمصت صحيفة "الاقتصادية" دور الزبون عبر تواصلها مع شركة قامت بالترويج والإعلان في السوق السعودية عن منتجاتها الموجودة في هنجاريا دون أن تحصل على ترخيص يسمح لها بالإعلان وبيع منتجاتها في المملكة.

وتبين من خلال الاتصال أن الشركة تمارس أساليب تسويقية مخالفة للأنظمة واللوائح الخاصة بتسويق وبيع العقارات خارج السعودية لجمع الأموال عن طريق النصب والاحتيال، الأمر الذي أكدته وزارة الإسكان لـ"الاقتصادية".

وفيما تدعي شركة التسويق المروجة للمنتجات العقارية، أنها تتخذ من دولة الكويت مقرا لها، تطلب من العميل تحويل مبلغ مالي يقدر بخمسة آلاف ريال مبدئيا، على أن تقوم الشركة في وقت لاحق بإرسال سند القبض له بعد عملية التحويل، ومن ثم تحديد موعد اجتماع ومقابلة لإنهاء إجراءات التعاقد وتسلم باقي المبلغ عن طريق "الكاش".

ورصدت "الاقتصادية"، أن الشركة لم تقدم ما يفيد باعتماد المشروع من الجهات المختصة في بلد المشروع، وصورة للعقد بين المسوق العقاري والمطور (مصادقا عليه من الجهات المختصة في البلدين)، إضافة إلى أنها لم تتحصل على ترخيص من قبل برنامج "وافي" في وزارة الإسكان يسمح لها بإعلان وتسويق منتجاتها داخل السعودية، وتقديم ضمان مالي بقيمة 1 في المائة من قيمة المشروع وبحد أقصى مليون ريال.

وفي السياق ذاته، تواصلت "الاقتصادية" مع وزارة الإسكان للتأكد من نظامية هذه الشركة وإمكانية معرفة ما إذا حصلت الشركة المسوقة للعقار على ترخيص من قبل الوزارة يسمح لها بالإعلان والتسويق لمنتجاتها الكائنة في "هنجاريا" داخل السعودية، حيث حذرت الوزارة من التعامل مع هذه الشركة لتلافي الوقوع في فخ عمليات النصب.

وقال برنامج البيع على الخريطة "وافي" في وزارة الإسكان، إن هذه الشركة مخالفة لأنظمة البرنامج، ولم تمنح تراخيص بتسويق وبيع منتجاتها داخل السوق السعودية، وسيتم اتخاذ ما يلزم معها.

وحذر "وافي" كل المواطنين والمقيمين في السعودية من التعامل مع مثل هذه الشركات، واقتصار التعامل فقط مع الشركات المرخص لها من قبل برنامج البيع على الخريطة لحفظ حقوقهم.