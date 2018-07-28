"بيتكوين" تواصل مسار الصعود .. قفزت 11 % في أسبوع

بلغت عملة بيتكوين، أشهر العملات الرقمية في العالم، أكثر من ثمانية آلاف دولار في تعاملات أمس.

وأسهمت تقارير في الآونة الأخيرة عن موافقة مرتقبة في الولايات المتحدة لصندوق متداول للعملات الرقمية في تعزيز الطلب في الجلسات الأخيرة.

وخسرت "بيتكوين" أكثر من نصف قيمتها في 2018 مع تراجع اهتمام المؤسسات والأفراد.

وتواصل عملة بيتكوين منحاها التصاعدي بعد أن ارتفعت العملة الرقمية الأبرز إلى 8189 دولارا، بحلول الساعة 3:40 بالتوقيت المحلي، قائدة موجة صعود قوية اجتاحت باقي العملات المشفرة التي ظلت تحت الضغط لفترة طويلة هذا العام.

وارتفعت"بيتكوين" نحو 3.13 في المائة خلال 24 ساعة، في حين قفزت بنحو 11.30 في المائة خلال أسبوع.

وكعادتها تتصدر "بيتكوين" عرش العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية بنحو 140.71 مليار دولار.

وارتفعت قيمة تداولات "بيتكوين" خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 6.62 مليار دولار، مع إقبال المستثمرين على الشراء مع تحسن الأسعار.

وارتفعت إثيريم بنسبة 1.10 في المائة، إلى مستوى 467.6 دولار، بتداولات بلغت قيمتها 10.46 مليار دولار، بينما زادت 1.16 في المائة خلال أسبوع.

وتأتي إثيريم في المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية بقيمة إجمالية 47.1 مليار دولار.

وبلغت القيمة السوقية لجميع العملات الرقمية 297.19 مليار دولار.

وعلى غير العادة، غيرت "بيتكوين" اتجاهها الهبوطي وحققت مكاسب أسبوعية قياسية بعدما صعدت بما يقرب من 11 في المائة رابحة نحو 13.6 مليار دولار بما يقرب من 84 في المائة من إجمالي المكاسب الأسبوعية المجمعة للعملات الرقمية، وفقا لـ"العربية".

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 5.76 في المائة رابحة نحو 16.2 مليار دولار بعدما صعدت من مستوى 281.9 مليار دولار في نهاية تعاملات الأحد الماضي.

ووفقا لموقع "coinmarketcap"، قفزت عملة بيتكوين بنسبة 10.58 في المائة بعدما ارتفعت إلى مستوى 8212 دولارا، في التعاملات الصباحية، مقابل نحو 7426 دولارا، رابحة نحو 786 دولارا.

وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 10.67 في المائة رابحة نحو 13.6 مليار دولار بعدما ارتفعت من مستوى 127.4 مليار دولار إلى مستوى 141 مليار دولار، لتستحوذ على ما يقرب من 83.95 في المائة من إجمالي مكاسب العملات الرقمية.

وصعدت عملة إثيريم بنسبة 0.86 في المائة إلى 467 دولارا مقابل نحو 463 دولارا رابحة نحو أربعة دولارات.

وصعدت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 46.7 مليار دولار إلى مستوى 47.2 مليار دولار رابحة نحو 0.5 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 1 في المائة.

واستقرت عملة "ريبل" عند مستوى 0.45 دولار، بقيمة سوقية إجمالية تبلغ نحو 17.9 مليار دولار.

وحققت عملة "آي.أو.إس" مكاسب بلغت نسبتها 3.58 في المائة رابحة نحو 0.29 دولار بعدما ارتفعت من مستوى 8.09 دولار إلى مستوى 8.38 دولار.

وارتفعت قيمتها السوقية بنسبة 4.16 في المائة رابحة نحو 0.3 مليار دولار بعدما ارتفعت من مستوى 7.2 مليار دولار إلى نحو 7.5 مليار دولار.

وزادت عملة "بيتكوين كاش" بنسبة 4.17 في المائة بعدما ارتفعت إلى مستوى 823 دولارا مقابل نحو 790 دولارا مضيفة نحو 33 دولارا.

وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 4.41 في المائة رابحة نحو 0.6 مليار دولار بعدما ارتفعت من مستوى 13.6 مليار دولار إلى مستوى 14.2 مليار دولار.

وصعدت عملة "بيتكوين" بنسبة 0.72 في المائة إلى مستوى 84.49 دولار مقابل نحو 83.88 دولار، مضيفة نحو 0.61 دولار. وبلغت قيمتها السوقية الإجمالية نحو 4.8 مليار دولار.

وتعد الموافقة على صندوق عملات مشفرة متداول في بورصة (ETF) من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) هما المحفزان المحتملان اللذان يمكن أن يعززا الانتعاش في العملات المشفرة.