كائنات مجمدة منذ 42 ألف عام تعود إلى الحياة

عادت ديدان تجمدت في التربة الصقيعية لمدة تصل إلى 42 ألف عام، إلى الحياة، ما يجعلها الآن أقدم الحيوانات الحية على هذا الكوكب، في ما يوصف بأنه اختراق علمي كبير.

وبحسب ما ذكرت " روسيا اليوم" فأن هذه الديدان تعرف باسم النيماتودا القديمة أو الدودة المستديرة. ووفقا للدراسة الجديدة التي أجراها فريق من العلماء الروس بالتعاون مع جامعة برينستون الأمريكية، فقد بدأت الديدان "تتحرك وتتناول الطعام" مرة أخرى، للمرة الأولى من العصر البلايستوسيني (أو العصر الحديث الأقرب)، بعد العودة إلى الحياة في أطباق بتري.