الدول الكبرى المصدرة للسيارات تجتمع لبحث تهديد واشنطن بفرض رسوم جمركية

من المقرر أن تجتمع الدول الكبرى المنتجة للسيارات، بدون الولايات المتحدة، في جنيف لبحث تنسيق ردها المحتمل على تهديد الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على واردات السيارات.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" للانباء الاقتصادية ،اليوم السبت، أن ممثلين من الاتحاد الاوروبي وكندا والمكسيك وكوريا الجنوبية واليابان سوف يجتمعون في جنيف في 31 تموز/يوليو الجاري، لبحث كيفية الرد إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما على واردات السيارات، بالاضافة إلى بحث إمكانيات إصلاح منظمة التجارة العالمية، طبقا لمصادر مطلعة.

وذكر مسؤولان أن المشاركين سيبحثون إمكانية إبرام اتفاق دولي لخفض الرسوم الجمركية على السيارات، على الرغم من أن مسؤولين اثنين آخرين ذكرا أن ذلك ليسا جزءا من جدول الاعمال الرسمي.

وبينما وافق رئيس المفوضية الاوروبية، جان كلود يونكر وترامب هذا الاسبوع على الامتناع عن اتخاذ "إجراءات من جانب واحد"، فيما يتفاوض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة بشأن اتفاق تجاري، فإن تحقيقا لوزارة التجارة، بموجب قانون يسمح بفرض قيود تجارية إذا تبين أن واردات السيارات تضر بالامن القومي، مازال جاريا، مما يصعد الضغوط على الدول المصدرة الرئيسية للسيارات.

كان وزير التجارة الامريكي، ويلبور روس قد قال أمس الأول الخميس "لقد أصدر الرئيس أوامر لنا لمواصلة التحقيق، وجمع موادنا معا، لكن لا ننفذ بالفعل أي شيء انتظارا لنتيجة المفاوضات. ما اتفقنا عليه هو عدم فرض رسوم جمركية على السيارات، بينما تمضي المفاوضات قدما".