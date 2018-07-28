سهم "تويتر" يتراجع بشكل حاد في أسبوع أسود لمواقع التواصل في الأسواق

سجل سعر سهم تويتر الجمعة هبوطا حادا بعد اعلان الموقع عن تراجع في قاعدة مستخدميه، ما فاقم من الأزمة التي تضرب قطاع مواقع التواصل الاجتماعي في الأسواق المالية. وتراجع سعر سهم تويتر 20.5% ليغلق عند سعر 34.12 دولار بالرغم من تحقيق ارباح قياسية مع تركيز الأسواق المالية على الواقع الجديد لوسائل التواصل الاجتماعي التي تتحرك لكبح السلوكيات المسيئة وتعزيز الخصوصية. وهذه الخسائر التي لحقت بتويتر جاءت بعد يوم على تسجيل موقع فيسبوك خسائر غير مسبوقة بلغت 120 مليار دولار من قيمته السوقية، وذلك بعد صدور تقرير عن أرباح الموقع الازرق تضمن توقعات بتباطؤ في قاعدة مستخدميه أصاب المستثمرين بالذعر. وقال تويتر انه حقق أفضل مكاسب في تاريخه بلغت 100 مليون دولار في الفصل الثاني مقارنة بخسائر بلغت 116 مليون دولار قبل عام. كما ارتفعت الايرادات 24% لتبلغ 711 مليون دولار. لكن الشركة التي تتخذ من سان فرنسيسكو مقرا لها أعلنت ان قاعدة مستخدميها النشطين انخفضت بمعدل مليون مستخدم مقارنة بالفصل السابق لتصل الى 335 مليون مستخدم، وسط حملة تستهدف الحسابات الوهمية والمسيئة وحسابات "البوت" الآلية.

وقال تويتر انه يتوقع ان ينخفض عدد مستخدميه في الفصل الحالي. وهذا الانخفاض وفق تويتر ناتج عن "اعطاء الأولوية لجعل المنصة مكانا صحيا والى حد ما لجعله متلائما مع "جي دي بي آر" أي القوانين الأوروبية العامة لحماية البيانات التي تحد من قدرة شركات الانترنت على التعامل مع معلومات مستخدميها. وقال الرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي ان نتائج الفصل السابق تعكس الاستثمار في "الجو الصحي لتويتر على المدى الطويل". مشيرا الى الجهود للقضاء على الاساءات والسلوكيات غير اللائقة. واضاف "سوف نستمر بالاستثمار بشكل قوي لجعل تويتر مكانا أفضل لأن هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله". كما أبلغ دورسي محللين ان هذا الفصل كان "قويا"، وقال ان الاستخدام اليومي كان المقياس الأفضل لتحديد نموه المستقبلي. وأعلن تويتر ان مستخدميه النشطين يوميا ارتفع 11% مقارنة بالعام الماضي، دون اعطاء رقم محدد.