قطاع الملابس في السعودية الكنز المفقود

- 42 جمعية تعاونية تحت الإنشاء ترفع الإجمالي إلى 287
- ارتفاع قروض «الصندوق الصناعي» 7.6 % في عام .. 38.4 مليار ريال بنهاية الربع الأول
- 253 مليار دولار إجمالي عائدات كبرى شركات الإنترنت الصينية عام 2017
- تدشين مشروع خط نقل المياه لمسجد ميقات السيل في الطائف بقيمة 15 مليون ريال
- فرنسا وإسبانيا والبرتغال تعززان مشاريع ربط الطاقة بينها
رسومات بيانية وإنفوجرافيك
- أعلى الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الشركات
- المشتغلون في القطاع الخاص السعودي
- 651 مليون ريـال حجم التأمين على الممتلكات في السعودية خلال الربع الأول
- أبرز خمس عملات مشفرة في العالم
- العلاقات التجارية لبريطانيا
- طرق التعرّف على فترات صلاحية المنتجات الغذائية
- توقعات بشأن نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي
- توقف في نمو عدد المشتركين في نتفلكس
- نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين
- التغير في أسعار صرف العملات عالميا
أضف تعليق