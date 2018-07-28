"الكهرباء" : إصدار فواتير يوليو للقطاع السكني ستبدأ في 9 أغسطس

كشفت الشركة السعودية للكهرباء أن عملية إصدار فواتير الاستهلاك عن شهر يوليو للمشتركين في القطاع السكني ستبدأ في 9 أغسطس وتستمر على شكل دفعات لمدة 7 أيام تباعا. وأوضحت الشركة أن قرار إصدار فواتير الاستهلاك عن شهر يوليو خلال الفترة ما بين 9 أغسطس إلى 15 أغسطس يأتي تنفيذا لقرارات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج التي تتطلب عمليات تطوير وتحديث لآليات إصدار الفواتير وتحديث المعلومات والبيانات الإضافية وتوفيرها للمشتركين، وهو ما يجري العمل عليه حاليا. وبينت الشركة أن إعادة جدولة إصدار الفواتير لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على كمية الاستهلاك الخاصة بالمشترك كما لن يترتب عليها أي تكلفة إضافية. وشددت الشركة على أن الفواتير، رغم صدورها في أغسطس، إلا أنها ستقتصر حصرًا على كلفة الاستهلاك في شهر يوليو، ولن تشمل مطلقًا كلفة استهلاك الأيام التي تلت دورة القراءة المنتهية في وقتها المقرر والمعتاد شهريا.
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