خسوف القمر في سماء المملكة

شهدت جميع مناطق المملكة الليلة خسوفاً كلياً للقمر، وصف بأنه الخسوف الكلي الأطول في القرن الواحد والعشرين.

وأوضح رئيس قسم العلوم الفلكية بكلية العلوم بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن بن محمد عسيري أن القسم قام برصد وتوثيق الظاهرة من مدينة جدة من خلال عدد من التلسكوبات والأجهزة الفلكية، مشيراً إلى أن الخسوف يعد الثاني والأخير لهذا العام، حيث شهد العالم خسوفاً كلياً للقمر في منتصف شهر جمادى الأولى شوهد جزئياً في أماكن متعددة من المملكة.