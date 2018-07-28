«الزراعة» لـ "الاقتصادية": استيراد 2.6 مليون رأس من الماشية خلال «الحج»

توقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، استيراد 2.64 مليون رأس من الماشية الحية إلى السعودية خلال موسم حج هذا العام 1439هـ، مشيرة إلى أن عدد المستورد منها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري أكثر من 3.2 مليون رأس.

وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور أسامة الصالح؛ مدير عام الإدارة العامة للمحاجر في الوزارة، إنه يرجح استيراد 1.5 مليون رأس للسوق المحلية خلال موسم الحج، علاوة على أن الموافق عليه لمشروع الإفادة من الهدي والأضاحي يبلغ 1.14 مليون رأس.

وأوضح الصالح مدير الإدارة العامة للمحاجر أن تغير أسعار المواشي الحية حسب العرض والطلب والوضع الاقتصادي، مبينا أن تحديد الأسعار والسيطرة عليها ليس من اختصاص هذه الوزارة.

وبين، أنه يتم الاستيراد من عدة دول بعد تطبيق جميع الاشتراطات المحجرية البيطرية وفقا لنظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية في السعودية.

وأوضح، أن أهم الدول المصدرة للمواشي الحية إلى المملكة في الوقت الحاضر، تمثلت في "السودان، جيبوتي، الصومال، الأردن، جورجيا، رومانيا، هولندا، دول الخليج العربية، البرازيل، إثيوبيا" وعدد من الدول الأخرى. وأكدت الوزارة في وقت سابق السعي إلى التوسع في فتح أسواق جديدة لاستيراد المواشي للسعودية، وذلك باعتماد محاجر حيوانية بهدف تنويع مصادر استيراد المواشي الحية واستمرارية إمداد السوق المحلية من حاجته من المواشي الحية، خصوصا خلال مواسم الحج والأعياد.

واتخذت عدة خطوات لدعم الأعلاف وإيجاد بدائل للشعير لتشجيع مربي الماشية في السعودية، بهدف إيجاد بدائل للشعير تتمثل في ثلاث خطوات رئيسة هي تشجيع الاستثمار الزراعي خارج المملكة للمستثمرين السعوديين وتشجيع إنشاء مصانع الأعلاف الكاملة داخل المملكة وكذلك استمرار دعم استيراد 32 عنصرا من الأعلاف ومدخلاتها من خلال لجنة التموين الوزارية. وتتولى وكالة الثروة الحيوانية في وزارة البيئة والمياه والزراعة مهام التأكد من قيام المحاجر في منافذ المملكة والمحاجر الخارجية في الدول المصدرة المعتمدة من المملكة بفحص جميع الإرساليات المستوردة، والمصدرة، والعابرة لضمان خلوها من الأمراض المعدية والوبائية والآفات النباتية إلى جانب ما يتبع ذلك من الإجراءات المحجرية من وضع الآليات لعمليات تدقيق وفحص وثائق ومستندات الإرساليات المستوردة، والمصدرة، والعابرة.