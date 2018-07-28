42 جمعية تعاونية تحت الإنشاء ترفع الإجمالي إلى 287

ارتفع عدد الجمعيات التعاونية في السعودية إلى 245 جمعية تعاونية، بهدف تقديم الخدمات للمساهمين والمستفيدين، وتقديم الإرشاد والتوجيه والتدريب والخدمات المساندة.

وقال لـ "الاقتصادية" الدكتورعبدالله كدمان؛ رئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية، "إن هناك 42 جمعية تعاونية جديدة في طور الإنشاء، سترفع العدد الإجمالي إلى 287 جمعية".

وكشف أن مجلس الجمعيات التعاونية يعتزم إطلاق التسجيل الإلكتروني التجريبي على موقع المجلس بعد يومين، كأول تجربة للتسجيل الإلكتروني، وستكون لجمعية المحاسبة والإدارة والحوكمة التعاونية، ما سيسهم في زيادة عدد الجمعيات والمساهمين.

وفي سياق مواز، نفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجمعيات الزراعية التي يشرف عليها مجلس الجمعيات التعاونية، المرحلة الأولى لمشروع تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد الأمطار في الجزء الجنوبي الغربي للمملكة، حيث تم تطبيقها في مناطق "جازان، عسير، الباحة، والطائف".

وتهدف المبادرة إلى تطوير وتقنية الزراعة وحصاد المياه، ما يسهم في رفع نسبة المساهمة في "الأمن الغذائي"، وزيادة دخول عدد المزارعين، حيث تم التركيز على المحاصيل النقدية التي تتوافق مع الميزات النسبية لكل منطقة، مثل "البن، الورد، القمح، العنب، الموز، اللوزيات، والرمان".

واكتمل القسم الأول من المرحلة الأولى بناء على الخطة والجدول الزمني الموضوع من وزارة البيئة والمياه والزراعة ومجلس الجمعيات التعاونية، حيث استغرق تنفيذ المرحلة الأولى ثلاثة أشهر من العمل والإشراف على تأهيل المدرجات الزراعية في جنوب غرب المملكة.

فيما تم إنجاز، ترميم وإعادة بناء المدرجات الزراعية في المزارع المشمولة بحيز تنفيذ المبادرة، بناء عديد من الخزانات الخرسانية المقاومة لعوامل الطبيعة التي تساعد على تخزين مياه الأمطار، وبناء وتأهيل مناطق حصاد مياه الأمطار للاستفادة منها في الزراعة.

وذلك علاوة على بناء حواجز مائية في الأودية للحفاظ على مياه الأمطار من الهدر واستخدامها في الزراعة، وتوفير شتلات محصولية تتوافق مع الميز النسبية لكل منطقة، وتمديد شبكات الري الحديثة التي تساعد على خفض استهلاك المياه، وتوفير حراثات زراعية للجمعيات الزراعية لمساعدة المزارعين على توفير الوقت والجهد وزراعة كم أكبر من الأراضي، وطباعة كراتين لمنتجات المزارعين بشعار الوزارة.