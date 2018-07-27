غبار العاصمة يتسبب بـ 29 حادث مروري ويستنفر أقسام الطوارئ

شهدت مدينة الرياض منذ ليلة البارحة موجة غبار كثيفة تدنى على أثرها مستوى الرؤية الأفقية في أرجاء العاصمة مما قد تسبب بعدة حوادث مرورية ورفع حالة التأهب في مستشفيات العاصمة. هذا وقد استنفرت معظم أقسام الطوارئ في مستشفيات العاصمة التابعة لصحة الرياض حالة التأهب وذلك لإستقبال المرضى وتقديم الخدمات الطبية المناسبة لمن يعانون من مشكلات صحية نتيجة لموجة الغبار التي أجتاحت العاصمة الرياض.

من جهته قال لـ "الاقتصادية" العميد محمد البسامي، مدير الإدارة العامة للمرور، أن عدد البلاغات الواردة لمركز القيادة والتحكم في الرياض من بداية موجة الغبار قد بلغ 153 بلاغ منها 29 حادث مروري بلا أصابات ولله الحمد. وأشار البسامي أن الفرق المرورية قد وزعت بشكل محكم على الطرق الرئيسيّة وميادين الإشارات وذلك من أجل تهدئة الحركة المرورية. وأضاف أن الوضع العام يتطلب من الإخوة والأخوات قائدي المركبات، أخذ الحيطة والحذر عند القياده أثناء موجات الغبار أو العواصف الرملية.