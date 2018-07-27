مساهمو فوكس للأفلام يوافقون على بيع أصول بقيمة 71 مليار دولار لديزني

قالت فوكس اليوم الجمعة إن مساهميها صوتوا بالموافقة على صفقة شراء والت ديزني لأصول فوكس للأفلام والتلفزيون بقيمة 71 مليار دولار.

أعلنت نتائج التصويت خلال اجتماع خاص للمساهمين في نيويورك.

وانخفضت أسهم فوكس نحو 0.3 بالمئة إلى 45.25 دولار في التعاملات الصباحية في حين هبطت أسهم ديزني 0.5 بالمئة إلى 112.93 دولار.

واضطرت ديزني إلى تحسين عرضها الشهر الماضي بعد أن قدمت كومكاست، أكبر شركة بقطاع تلفزيون الكابل في الولايات المتحدة، عرضا قيمته 66 مليار دولار للاستحواذ على حقوق سلاسل الأفلام والعروض التلفزيونية الشهيرة لفوكس مثل "الرجال اكس" و"عائلة سمبسون".

كانت المزايدة بين كومكاست وديزني جزءا من معركة أكبر في قطاع الترفيه في الوقت الذي تنفق فيه شركات الإعلام عشرات المليارات من الدولارات على صفقات للتنافس مع نتفليكس وأمازون.كوم.

وفي الأسبوع الماضي تخلت كومكاست عن سعيها لشراء أنشطة فوكس في مجال ستوديوهات الأفلام والتلفزيون وشبكات الكابل والتلفزيون الدولي.

وحصل عرض ديزني، الذي يتضمن مبالغ نقدية وأسهما، بالفعل على موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية. وفي اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية قالت ديزني إنها ستتخارج من 22 شبكة رياضية إقليمية تابعة لفوكس.