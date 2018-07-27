ترمب : زيادة معدل النمو الأمريكي "معجزة"

أشاد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة بارتفاع نسبة النمو الاميركي الى 4,1% في الفصل الثاني، واصفا الامر بانه "معجزة" اقتصادية، ومؤكدا انه لن يحصل مرة واحدة.

واضاف ترامب "مع التوصل الى اتفاقات تجارية اضافية سنحقق أرقاما أعلى"، معتبرا ان ذلك دليل على نجاح سياساته الاقتصادية.

ووسط مخاوف بان الزيادة في مبيعات السيارات وفي شراء المنتجات الاميركية في الخارج خلال الربع الاول ربما كان مرده الى عمليات شراء استراتيجية قبل الرسوم الجمركية الاميركية، أكد ترامب ان الافاق الاقتصادية لا يعكرها شيء ومضيفا ان النمو في الفصل الثالث سيكون "جيدا بشكل استثنائي".

وتابع ترامب "هذه الارقام قابلة جدا للاستمرار وهي ليست نتيجة ستحصل مرة واحدة".

ويعوّل ترامب على التحسن الاقتصادي لتعزيز فرص حزبه الجمهوري في انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وسارع الجمهوريون الى الترحيب بالنتائج التي يرون فيها دليلا على ان سياساتهم بخفض الضرائب والحد من الضوابط الاقتصادية تحقق نجاحا.

وعلق بول راين زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب "هذا بالضبط النمو الذي كنا نأمله من خلال سياساتنا الاقتصادية لتعزيز النمو".

ووتيرة النمو هذه هي الاقوى منذ الفصل الثالث في العام 2014.

وعلق باتريك اوهير المحلل لدى "بريفينغ.كوم" ان "القلق الاساسي لدى البعض هو ان هذا النمو قد لا يكون قابلا للاستمرار بالنظر الى ان نمو الصادرات مرده على الارجح الى زيادة ما قبل فرض الرسوم".