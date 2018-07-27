الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الخميس.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 97ر112 نقطة، أو 44ر0% ، ليصل إلى 07ر25527 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 63ر8 نقطة، أو 30ر0% ، ليصل إلى 44ر2837 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 05ر80 نقطة ، أو 01ر1% ، ليصل إلى 19ر7852 نقطة.

