اتفاقية عربية ثالثة لاستثمار رؤوس الأموال .. واجتماع مرتقب سبتمبر المقبل

بعد امتناع 14 دولة عربية عن التصديق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس أموالها في المنطقة، علمت "الاقتصادية" أنه تمت إعادة دراستها للمرة الثالثة لتحل محل الاتفاقيتين "الأصلية" و"المعدلة"، على أن يعقد اجتماع المجلس الاقتصادي في (أيلول) سبتمبر المقبل لعرض المشرع الثالث بصيغة جديدة تتجنب الإشكالات القانونية والملاحظات التي أبدتها الدول الرافضة.

وقال لـ "الاقتصادية" السفير الدكتور كمال حسن علي؛ الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، "إن جامعة الدول العربية ممثلة في الشؤون الاقتصادية، بصدد صياغة اتفاقية تستوعب جميع ملاحظات الدول العربية بعد إنهاء لجنة الخبراء دراسة كل ما طرح"، مؤكدا أهمية استيعاب جميع الملاحظات وصياغة اتفاقية جديدة.

وأوضح الدكتور علي، أن الاجتماع المرتقب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمحدد في الأسبوع الأول من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، سيعرض الاتفاقية بصياغتها الجديدة.

وأشار إلى أن استثمارات رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لا يرتقي بحجم الأموال العربية، إلا أنه أشار إلى ازدياد استثمارات رؤوس أموال عربية في الدول العربية الأعضاء، مشيرا إلى أنه في حال تم التوقيع على الاتفاقية الموحدة الجديدة سيحدث طفرة في الاقتصاد العربي. ونص قرار مجلس جامعة الدول العربية الاقتصادي والاجتماعي على "دعوة الدول العربية إلى موافاة الأمانة العامة بملاحظاتها على الاتفاقية، ودعوة لجنة الخبراء من الجهات المعنية بالاستثمار والخبراء القانونيين في الجامعة العربية لدراسة هذه الملاحظات واقتراح الآلية المناسبة لتعديل الاتفاقية، تمهيدا لعرضها على المجلس للنظر في إقرارها".

وأوضح تقرير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه، أن لجنة من خبراء قانونيين واقتصاديين مختصين بالاستثمار، درست الآليات المناسبة لتعديل الاتفاقية الموحدة المعدلة، وتبين لها أن هناك عديدا من الإشكاليات القانونية التي يمكن أن تترتب على الاتفاقية المعدلة، خاصة مع تصديق ثماني دول عربية عليها وامتناع 14 دولة.

وأشار التقرير إلى أن هذا الوضع أسفر عن وجود اتفاقيتين عربيتين بشأن الاستثمار، أولها الاتفاقية الأصلية الموقعة عام 1980 وما زالت سارية بحق الدول العربية التي لم تصدق بعد على الاتفاقية "المعدلة"، والاتفاقية الثانية "المعدلة" عام 2013 وتسري على ثماني دول صادقت عليها، وفقا لأحكام المواد "30 – 39 – 40" من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات الدولية.

وأوضح، أن اللجنة وجدت بعد دراسة الملاحظات والمرئيات الواردة من بعض الدول العربية والجهات ذات الصلة في اجتماع القاهرة آيار (مايو) الماضي، أن الملاحظات جوهرية ولا يكفي لمعالجتها مجرد إجراء بعض التعديلات على الاتفاقية المعدلة، بل يتطلب الأمر إعداد اتفاقية استثمار عربية جديدة تراعي العمل على إعداد اتفاقية استثمارية عربية جديدة تكفل استقطاب كافة الدول للمصادقة عليها وإزالة معوقات عدم الانضمام، إضافة إلى التطورات الدولية والتغيرات التي شهدها الاستثمار خاصة التطورات الدولية والاتجاهات الحديثة في مجال اتفاقيات الاستثمار الدولية، فضلا عن إقامة توازن أفضل بين حقوق ومصالح المستثمر العربي وحقوق ومصالح الدول العربية المضيفة للاستثمار.

وأضاف التقرير، أن "اللجنة راعت أيضا في الاتفاقيةأهمية وجود آليات فعالة وواضحة لتسوية منازعات الاستثمار بين المستثمر العربي والدولة المضيفة، تتم فيها مراعاة الوضوح بين الآليات والوسائل المتاحة أمام المستثمر العربي لتسوية المنازعات التي قد تنشأ بينه وبين الدول العربية المضيفة للاستثمار، وكذلك مع الأخذ في الحسبان أبعاد التنمية المستدامة من حيث الحفاظ على الموارد الطبيعية المتجددة والبيئة والصحة والتراث الإنساني على نحو يضمن حقوق المستثمر والدولة المضيفة، وأيضا مواكبة التطورات الجديدة في مفاهيم ومكونات ومخرجات الاستثمار لتوفير مناخ جاذب ومشجع للاستثمارات العربية".

يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، قالت "إن هناك احتمالات بأن يشهد الاقتصاد العربي تحسنا في متوسط معدل النمو ليبلغ 3.1 في المائة العام الجاري، يرتفع معه الناتج العربي إلى نحو 2.8 تريليون دولار، وذلك على الرغم من وجود قدر كبير من عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العربي وتوقعات نموه، لغموض مسار أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة".