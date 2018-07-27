بعد القرار السعودي .. الكويت تدرس إيقاف شحن النفط عبر باب المندب

أوضحت شركة أرامكو السعودية أن ناقلتين من ناقلات النفط الخام العملاقة، تابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، تحمل كلٌّ منهما مليوني برميل من النفط الخام العائد لـ "أرامكو"، تعرضتا لهجوم من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر.

وأكدت أن إحدى الناقلتين أصيبت أثناء هذا الهجوم وتعرضت لأضرار طفيفة، ولم تقع أي إصابات أو حالات انسكاب للنفط الخام.

وذكرت أنه من أجل سلامة الناقلات وطواقمها، وتجنب حوادث انسكاب النفط الخام، علّقت "أرامكو" السعودية إرسال جميع شحنات النفط الخام عبر مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة خلال مضيق باب المندب آمنة، وذلك بشكل فوري ومؤقت، حيث تقوم الشركة بتقييم الوضع الراهن لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

من جانبه، أعلن المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة ستعلق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة خلال مضيق باب المندب آمنة، وذلك بشكل فوري ومؤقت.

وأكد أن تهديدات الميليشيات الحوثية الإرهابية على ناقلات النفط الخام تؤثر في حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وبحسب "الفرنسية"، يرى مختصون أن الهجوم، تأثيره في أسواق النفط محدود.

ويربط باب المندب البحر الأحمر ببحر العرب، ويعتبر أحد أبرز مسارات النفط والتجارة في المنطقة والعالم. وتمثل كمية النفط هذه 8 في المائة من إمدادات النفط العالمية، مقارنة بـ 30 في المائة تمر عبر مضيق هرمز.

وقالت مصادر في قطاعي النفط والشحن "إن من المستبعد أن يؤثر التعليق في إمدادات النفط السعودية إلى آسيا"، وفقا لـ "رويترز".

وقال مسؤول كويتي أمس، "إن بلاده قد تتخذ قرارا بوقف صادرات النفط عبر مضيق باب المندب، بعد قرار السعودية المماثل"، لكنه أكد أن الأمر ما زال قيد الدراسة وأن قرارا نهائيا لم يُتخذ بعد.

وقال بدر الخشتي رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية وفقا لـ "رويترز"، "إن الاحتمالات واردة لكن ليس هناك شيء أكيد حتى الآن".

وشدد الخشتي على أنه "لا بد أن يكون هناك بديل ولا بد أن يكون كل شيء مدروسا وبعدها نقرر".

وأعربت مصر عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف ناقلة النفط السعودية في البحر الأحمر من قبل "ميليشيات" الحوثي في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحافي أمس، أن "هذا الهجوم يمثل خرقاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية التي تنص على حرية حركة الملاحة في الممرات المائية الدولية، فضلاً عن تأثيره السلبي في حرية حركة التجارة الدولية".

وجددت الوزارة مطالبة مصر للمجتمع الدولي بـ "ضرورة الاضطلاع بدوره نحو استعادة الشرعية إلي اليمن على أساس مقررات الشرعية الدولية الممثلة في قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، والتصدي لكافة الأعمال الإرهابية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة".