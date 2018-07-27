«سابك» .. 138 شركة تابعة في 44 دولة و181.2 مليار ريال توزيعات في 23 عاما



تمتلك الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" نقاط قوة بارزة في قطاع الكيميائيات، ما جعلها تتمتع بشهرة عالمية بصفتها شركة رائدة في مجال تصنيع الكيميائيات المتنوعة، مثل المنتجات ذات الاستخدامات واسعة النطاق، كالمواد الكيميائية والسلع الأساسية وأنواع البلاستيك عالية الأداء، إلى جانب الأسمدة.

وتنتشر المجمعات التصنيعية العائدة لـ "سابك" التي تأسست في 6 سبتمبر 1976 في مختلف أنحاء المملكة، والشرق الأوسط والأمريكتين وأوروبا وآسيا باسيفيك، ولديها مراكز ابتكارات في خمس مناطق جغرافية رئيسة "الولايات المتحدة، وأوروبا، والشرق الأوسط، وجنوب شرقي آسيا، وشمال شرقي آسيا".

وتبلغ القيمة السوقية لأسهم الشركة في سوق الأسهم السعودية نحو 388.3 مليار ريال وهي أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في سوق الأسهم السعودية، وتتمثل أنشطة سابك والشركات التابعة لها (مجتمعة إليهم ويشار بـ "المجموعة") في تصنيع وتسويق وتوزيع الكيماويات، البوليمرات والبلاستيكات، والمغذيات الزراعية، ومنتجات الحديد والصلب في الأسواق العالمية.

وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى موقع تداول وهيئة السوق المالية والقوائم المالية للشركة، فإن قيمة التوزيعات النقدية التي أقرتها من عام 1995 حتى النصف الأول من 2018 أي خلال نحو 23 عاما ونصف العام نحو 181.23 مليار ريال.

ولدى "سابك" حصص في 138 شركة تابعة بشكل مباشر وغير مباشر، واستثمارات في عشر شركات وأربعة مشاريع مشتركة موزعة.

وفيما يخص الشركات التابعة بشكل مباشر، فعددها يصل إلى 27 شركة منها 26 شركة مقرها السعودية وشركة واحدة مقرها لوكسمبورج.

ومن الـ 27 شركة عشر شركات تملكها بشكل كامل أي بنسبة 100 في المائة، وشركتان بنسبة 80 في المائة والـ 15 شركة المتبقية تملكها بنسب تراوح ما بين 35 في المائة حتى 75 في المائة.

وتملك "سابك" في 111 شركة ملكيات غير مباشرة موزعة على 44 دولة، وذلك عبر شركتين فقط تعود ملكيتهما إلى "سابك" بنسبة 100 في المائة.

الشركة الأول التابعة لـ "سابك" التي تملكها بنسبة 100 في المائة هي شركة "سابك لوكسمبورج"، إذ تملك 98 شركة موزعة في 33 دولة، جميعها تملكها بنسبة 100 في المائة باستثناء شركتين، واحدة منهما تملكها بنسبة 95 في المائة والثانية بنسبة 50 في المائة.

وبتوزيع الشركات الـ 98 على دول العالم، يتبين وفقا لرصد "الاقتصادية"، أن 20 شركة منها تقع في هولندا، وتسع في الولايات المتحدة الأمريكية، وثمان في الصين، وسبع في المملكة المتحدة.

أما الشركة الثانية من الشركات التابعة التي تملكها "سابك" بنسبة 100 في المائة، فهي شركة "سابك للاستثمارات الصناعية" ومقرها السعودية.

وتملك شركة سابك للاستثمارات الصناعية 13 شركة، منها عشر شركات تتملكها بنسبة 100 في المائة وشركة 99 في المائة وشركة 90 في المائة وشركة 75 في المائة.

وتقع الشركات الـ 13 في 11 دولة ثلاث منها في السعودية، والباقي في جيرنزي وتركيا ولبنان وجنوب إفريقيا ومصر والمغرب والإمارات وتونس وكينيا وباكستان والسعودية.

ولدى "سابك" الأم استثمارات في شركات زميلة يبلغ عددها عشر شركات تملك حصصا بنسبة تراوح ما بين 15 في المائة و50 في المائة، خمس منها تقع في السعودية وثلاث في البحرين واثنتان في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتوزع أنشطة الاستثمارات في الشركات السابقة إلى نقل ومنافع عامة ومغذيات زراعية وتخصصات وبتروكيماويات وألمنيوم واستثمارات.

ولدى "سابك" الأم أربعة مشاريع بتروكيماوية، تملك فيها 50 في المائة، وتقع في الصين وسنغافورة وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية.

*وحدة التقارير الاقتصادية