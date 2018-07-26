الجامعة العربية تدين الهجوم على الناقلات السعودية وتؤكد أن الحوثيين لا يرغبون في أي تسوية

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الهجوم الذي تعرض له ناقلتا نفط تابعتان للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري من قبل المليشيا الانقلابية في اليمن. وأكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة السفير محمود عفيفي أن قيام الحوثيين باستهداف الملاحة البحرية في البحر الأحمر يمثل تهديداً لحركة التجارة العالمية ويضاعف من المخاطر الأمنية في هذه المنطقة الاستراتيجية المهمة. وأوضح أن الأمر يتطلب موقفا موحدا من جانب المجتمع الدولي لشجب وردع هذا السلوك الخطير. مؤكدا أن الحوثيين يقدمون كل يوم دليلا جديدا على عدم رغبتهم على الانخراط في أي جهد جاد لتسوية الأزمة اليمنية بصورة سلمية وأنهم يتحملون المسؤولية عن استمرار معاناة الملايين من أبناء الشعب اليمني جراء استمرار النزاع.