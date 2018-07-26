تداول : إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية في السوق المالية السعودية الاثنين المقبل

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة السعودية وفقا لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (2017-123-3) بتاريخ (9/4/1439) الموافق (27/12/2017) وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (3.465.000.000) ريال التالية تفاصيلها :

1. الإصدار رقم 5-07-2018 بقيمة إجمالية تبلغ 2.100.000.000 ريال.

2. الإصدار رقم 7-07-2018 بقيمة إجمالية تبلغ 962.000.000 ريال.

3. الإصدار رقم 10-07-2018 بقيمة إجمالية تبلغ 403.000.000 ريال.

على أن يتم إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية ابتداءً من يوم (الإثنين) الموافق 30/07/2018.