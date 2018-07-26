البنك السعودي للاستثمار يربح 361 مليون ريال خلال الربع الثاني

ارتفعت أرباح البنك السعودي للاستثمار بنسبة 1.69 في المائة إلى 361.6 مليون ريال خلال الربع الثاني مقارنة بأرباح 355.6 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام السابق. وارتفع صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.3% وذلك نتيجة الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وأرباح تحويل عملات أجنبية. قابله بشكل رئيسي انخفاض في القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، ومكاسب استثمارات،ودخل أتعاب خدمات بنكية، وتوزيعات أرباح. من جانب آخر ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 1.4% نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في مصاريف عمومية وإدارية أخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين، وإيجار ومصاريف مباني، واستهلاك وإطفاء. قابله انخفاض في مخصصات خسائر الإئتمان.