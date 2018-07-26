2.4 مليار ريال أرباح "الإتصالات السعودية" خلال الربع الثاني

ارتفعت أرباح شركة" الإتصالات السعودية" بنسبة 3.74 في المائة إلى 2.4 مليار ريال في الربع الثاني من 2018 مقارنة بأرباح 2.3 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من العام السابق. ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني من العام 2018م بمبلغ 88 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي الى الأسباب التالية و ارتفاع في الإيرادات بمبلغ 141 مليون ريال والذي قابله انخفاض بتكلفة الخدمات بمبلغ 60 مليون ريال، مما أدى الى ارتفاع اجمالي الدخل بمبلغ 201 مليون ريال. وانخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 116 مليون ريال، والسبب بشكل رئيسي يعود لانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 160 مليون ريال، والذي قابله ارتفاع في الاستهلاك والاطفاء بمبلغ 51 مليون ريال. و تسجيل خسائر مصروفات وايرادات أخرى، صافي بمبلغ وقدره (192) مليون ريال مقارنة بمكاسب قدرها 6 مليون ريال.

وتماشيا مع سياسة توزيع الأرباح لفترة ثلاث سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2015م كما أقرها مجلس ادارة الشركة وسبق الاعلان عنها في تاريخ 11 نوفمبر 2015م والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة في يوم 4 أبريل 2016م، سوف تقوم الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من العام 2018م على النحو التالي:



1.اجمالي المبلغ الموزع 2,000 مليون ريال

2.حصة السهم الواحد 1 ريال

3.نسبة التوزيع من القيمة الاسمية للسهم 10%

4.ستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء 2018/7/31م الموافق 1439/11/18هـ والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

5.سيكون تاريخ التوزيع 2018/8/16م الموافق 1439/12/5هـ.

6.عدد الأسهم المستحقة للتوزيعات تبلغ 2,000 مليون سهم.



