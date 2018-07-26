أبرز النقاط في الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الاربعاء سلسلة اجراءات في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة لتهدئة النزاع التجاري بينهما.

في ما يلي التصريحات الرئيسية حول نقاط التفاهم التي تبقى غير واضحة بشكل عام.

شدد الرئيس الأمريكي الذي تحدث عن "يوم عظيم" للتبادل الحر و"مرحلة جديدة" في العلاقات بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، على رغبة الجانبين في السير قدما باتجاه "تعرفات جمركية معدومة" في مبادلاتهما الصناعية، باستثناء قطاع السيارات.

لم تحدد اي مهلة لذلك.

قال دونالد ترمب "سنعمل على خفض الحواجز (الجمركية) وزيادة التجارة في قطاع الخدمات والمنتجات الكيميائية والصيدلانية والمنتجات الطبية والصويا".

وعد ترمب "بحل" مسألة الرسوم الجمركية التي تبلغ نسبتها 25 بالمئة على الفولاذ و10 بالمئة على الالمنيوم الاوروبيين. وكانت هذه الرسوم بالتحديد التي دخلت حيز التنفيذ في الاول من يونيو ادت الى تأجيج التوتر بين واشنطن وبروكسل.

لكنه لم يوضح ما اذا كانت ادارة ترمب ستعلق او تلغي هذه الرسوم.

ولم يوضح يونكر من جهته ما اذا كانت الاجراءات الانتقامية الاوروبية سترفع.

قال الرئيس الجمهوري ان الاتحاد الاوروبي سيبدأ "بشكل فوري تقريبا" شراء "كميات كبيرة من الصويا" من المزارعين الاميركيين، بدون ان يحدد حجمها.

ويمكن ان تثير قضية الصويا خلافات في اوروبا اذ ان 94 بالمئة من الصويا المزروعة في الولايات المتحدة معدلة وراثيا لمقاومة مبيدات الاعشاب الضارة، حسب ارقام وزارة الزراعة الاميركية.

ويتعلق الامر بتسويق هذه المادة لان زراعة الصويا المعدل وراثيا محظورة في اوروبا. ويفترض ان يؤكد الاتحاد الاوروبي مسبقا صلاحية الصويا.

يستورد الاتحاد الاوروبي حاليا كميات كبيرة من الصويا من اميركا اللاتينية لانه تخلى منذ اتفاق بلير هاوس الزراعي بين الاتحاد والولايات المتحدة، عن زراعة الصويا.

قال مصدر اوروبي انه لن تفرض اي رسوم جمركية جديدة على واردات الولايات المتحدة من السيارات الاوروبية، وهو ملف يتسم بحساسية خاصة لالمانيا حيث يوظف هذا القطاع الاساسي حوالى 800 الف شخص.

كلف البيت الابيض في نهاية مايو وزارة التجارة الاميركية دراسة امكانية فرض رسوم اضافية يمكن ان تصل الى 25 بالمئة على هذا القطاع الاستراتيجي في الاقتصاد العالمي.

سيزيد الاتحاد الاوروبي وارداته من الغاز الطبيعي المسال القادم من الولايات المتحدة. وقال دونالد ترامب "سنقوم بتسهيلها لكنهم سيشترون بكميات كبيرة".

سيعمل الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة معا لاصلاح منظمة التجارة العالمية من اجل "معالجة مشكلة الممارسات التجارية غير النزيهة التي تشمل سرقة الملكية الفكرية والنقل القسري للتكنولوجيا والدعم الحكومي الصناعي والخلل الذي تسببه شركات الدولية والقدرات المفرطة"، كما قال الرئيس الاميركي مستهدفا بذلك الصين.