الصين تحتاج 150 مليار دولار لمعالجة تلوث الأنهار

قال مسؤول بوزارة البيئة اليوم الخميس إن الصين ستحتاج إلى أكثر من تريليون يوان (148 مليار دولار) لبناء شبكة ضخمة من خطوط أنابيب مياه الصرف الصحي لتقليل التلوث الكبير في الأنهار بالبلاد.

وبمقتضى خطة عمل للتعامل مع التلوث المائي نشرت عام 2015 فإن المدن الصينية مطالبة بخفض ما تصفه السلطات بالمياه السوداء ذات الرائحة الكريهة في أنهار البلاد إلى أقل من 10 في المئة من الممرات المائية بحلول عام 2020.

وقال تشانغ بو مدير إدارة المياه في وزارة البيئة للصحفيين إن الصين لا تزال بحاجة لبناء أنابيب مياه صرف أخرى بطول 400 ألف كيلومتر، بتكلفة ثلاثة ملايين يوان لكل كيلومتر واحد.