العدل تدشن مبادرتها للنشر باللغة الإنجليزية وتفتح قنوات التواصل الاجتماعي مع الجمهور

وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق مبادرة النشر والتوعية العدلية باللغة الإنجليزية وفتح قنوات التواصل الاجتماعي مع الجمهور الناطق بالإنجليزية داخل وخارج المملكة، بهدف التعريف بنظام القضاء في المملكة، وتوعية الشرائح المستهدفة، بحقوقها وواجباتها القانونية والنظامية في المملكة. وكشف المستشار المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي في الوزارة ماجد بن محمد الخميس أن المبادرة التي تشمل نشر الأخبار والتقارير الصحفية عبر وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية، إضافة إلى إطلاق عدد من الحسابات من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، مبيناً أن الوزارة دشنت رسمياً حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" باللغة الإنجليزية @MojKsa_EN. وأبان الخميس أن مبادرة النشر باللغة الإنجليزية تأتي في إطار التعريف بمميزات القضاء السعودي ونشر الثقافة العدلية محلياً وعالمياً، وهي جزء من مبادرات الوزارة في برنامج التحوّل الوطني 2020. وأوضح أن الوزارة تعتزم التوسع في الظهور على منصات تواصل جديدة لإيجاد تفاعل أشمل وضمان الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور غير الناطق بالعربية سواءً داخل المملكة أو خارجها، من خلال تسليط الضوء على الأنظمة والآليات التي يحتاج الجمهور معرفتها من أجل إتاحة فرصة الاستفادة من الخدمات العدلية التي تقدمها الوزارة لجميع الشرائح وإتاحة المعلومة للمهتمين والباحثين من غير الناطقين بالعربية. يذكر أن المبادرة تستهدف تغطية عدة موضوعات منها التعريف بالمحاكم التجارية وإجراءاتها وتعريف المستثمرين الأجانب بالضمانات الحقوقية والقانونية التي توفرها المحاكم في المملكة وفق الأنظمة والتشريعات الرامية إلى تسهيل الإجراءات، وضمان أعلى المعايير للوفاء بالتزامات المتعاقدين، وتوفير غطاء قانوني للسوق الاستثمارية الكبيرة والواعدة التي تملكها المملكة، وتحظى باهتمام المستثمرين من كل العالم. كما تتناول المبادرة موضوعات حقوقية أخرى تشمل حقوق الأسرة والطفل، وتعريف النساء بحقوقهن القانونية والقضائية، والحقوق العمالية، إلى جانب نشر أبرز الأخبار والتقارير الصادرة عن الوزارة، وترجمة أبرز القوانين الرئيسية مثل نظام القضاء والإجراءات الجزائية، وغيرها.