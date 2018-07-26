اليابان تبيع 2.52 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي

قال مصدران بقطاع النفط إن شركة اليابان الوطنية للنفط والغاز والمعادن (جوجميك) طرحت عطاء اليوم الخميس لبيع 2.52 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية البترولية للبلاد.

وقال المصدران إن جوجميك عرضت شحنة واحدة لكل من خام دبي والبصرة الخفيف وعمان من منطقة الشرق الأوسط وكذلك للخام المكسيكي للتحميل في الفترة بين العاشر من أكتوبر تشرين الأول و31 يناير كانون الثاني 2019.

حجم الشحنة 630 ألف برميل.

وأضاف المصدران أن جوجميك ستغلق العطاء في العاشر من أغسطس آب على أن تفتح العروض في نفس اليوم.