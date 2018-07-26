البنك المركزي لدول وسط أفريقيا يبقى على معدل الفائدة الأساسي بدون تغيير

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي لدول وسط أفريقيا الإبقاء على معدل الفائدة على العطاءات عند 2.95%.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البنك توقع أن ينمو اقتصاد دول وسط أفريقيا بنسبة 2.5% خلال العام الجاري في ظل تعافي أسعار النفط وتطبيق الحكومات لبرامج اقتصادية ونقدية ومالية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتوقع البنك أن يبلغ معدل التضخم هذا العام 1.6% مقابل 0.9% العام الماضي.

ويشار إلى أن الدول الأعضاء بالبنك هى الكاميرون وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو والجابون و غينيا الاستوائية.