قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي لدول وسط أفريقيا الإبقاء على معدل الفائدة على العطاءات عند 2.95%.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البنك توقع أن ينمو اقتصاد دول وسط أفريقيا بنسبة 2.5% خلال العام الجاري في ظل تعافي أسعار النفط وتطبيق الحكومات لبرامج اقتصادية ونقدية ومالية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتوقع البنك أن يبلغ معدل التضخم هذا العام 1.6% مقابل 0.9% العام الماضي.
ويشار إلى أن الدول الأعضاء بالبنك هى الكاميرون وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو والجابون و غينيا الاستوائية.
البنك المركزي لدول وسط أفريقيا يبقى على معدل الفائدة الأساسي بدون تغيير
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي لدول وسط أفريقيا الإبقاء على معدل الفائدة على العطاءات عند 2.95%.
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