الكويت تدرس وقف مرور ناقلات النفط عبر باب المندب

قال مسؤول كويتي اليوم الخميس إن بلاده قد تتخذ قرارا بوقف صادرات النفط عبر مضيق باب المندب، بعد قرار سعودي مماثل، لكنه أكد أن الأمر مازال قيد الدراسة وأن قرارا نهائيا لم يُتخذ بعد.

وقال بدر الخشتي رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات النفط الكويتية ردا على سؤال لرويترز "الاحتمالات واردة لكن ليس هناك شيء أكيد حتى الآن".