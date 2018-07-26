انخفاض أرباح "نيسان" بنسبة 28% بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام

أعلنت شركة نيسان موتورز لصناعة السيارات اليوم الخميس أن أرباحها التشغيلية للفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين تراجعت بنسبة 28.8% لتصل إلى 109.1 مليار ين (986 مليون دولار) وأرجعت ذلك إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام وتداعيات أسعار صرف العملات الأجنبية.

وبلغت أرباح ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان 115.8 مليار ين خلال نفس الربع، بانخفاض بنسبة 14.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين تراجعت المبيعات بنسبة 1.6% لتسجل 2.72 تريليون ين.

وتراجعت مبيعات الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر سوق لشركة نيسان، بنسبة 12.1% لتصل إلى 1.04 تريليون ين في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين، في حين ارتفعت المبيعات في أوروبا بنسبة 11% لتصل إلى 388.8 مليار ين.

وقالت نيسان إن عدد السيارات التي تم بيعها في أنحاء العالم تراجع بنسبة 3 % ليصل إلى 1.31 مليون وحدة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو.

وأبقت الشركة على توقعاتها بالنسبة لصافي الأرباح عند 500 مليار ين والأرباح التشغيلية عند 540 مليار ين بالنسبة للعام المالي الحالي الممتد حتى مارس 2019، في حين توقعت أن تبلغ المبيعات 12 تريليون ين.