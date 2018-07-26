ارتفاع الأسهم الآسيوية بعد الاتفاق الأمريكي الأوروبي على تجنب حرب تجارية

ارتفعت الأسهم الآسيوية، مقتفية أثر المكاسب التي حققتها الأسهم الأمريكية، بعد أن توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى اتفاق مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر يهدف إلى تجنب حرب تجارية عبر الأطلسي، وارتفع الين وتراجع الدولار.

وارتفعت الأسهم في طوكيو وسول بعد أن ارتفع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 1 % إلى مستوى قياسي جديد، حيث اتفق الجانبان على تعليق التعريفات الجديدة أثناء التفاوض على التجارة. ، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نحو 3 % بينما بلغ مثيله الياباني مستويات مطابقة لتلك التي وصل إليها في بداية هذا الأسبوع وسط تكهنات بأن بنك اليابان يمهد الطريق لتغيير في السياسة النقدية. وتعزز اليوان وسط مؤشرات على مزيد من سياسة المرونة. وتسببت المبيعات الضعيفة على سهم فيسبوك في تراجع مؤشر ناسداك.

وفي آسيا، ارتفع مؤشر توبكس الياباني بنسبة 7ر0 % حتى الساعة 0902 من صباح اليوم في طوكيو. بينما انخفض مؤشر"إس & بي/إيه إس إكس" بنسبة 6ر0 % في أستراليا. وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية 5ر0 %. وارتفعت العقود الآجلة في مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 3ر0 %.

