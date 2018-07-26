ديوان المراقبة: أقسام نسائية في 3 مناطق .. والتوسع في المدن

يعتزم ديوان المراقبة العامة، التوسع في تدشين الأقسام النسائية في مدن السعودية المختلفة، مع اكتمال مشاريع الديوان.

وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور حسام العنقري؛ رئيس الديوان، إنه جرى افتتاح أقسام نسائية في المقر الرئيس بالرياض ومنطقتي الشرقية وعسير، وجار افتتاح الأقسام النسائية في الفروع الأخرى لتلبية كل الاحتياجات.

وأوضح، أن "الديوان لا يفرق بين الرجل والمرأة في العمل، فالجميع يقوم بنفس المهام ولديهم نفس الحقوق"، مشيرا إلى أن بيئة العمل في الديوان مهنية ولا توجد مهام خاصة للسيدات. وأشار إلى أن الديوان يهدف إلى المساهمة في تحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة أداء الأجهزة المشمولة برقابته ويعمل على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة والمساءلة، وهو ما يستلزم مشاركة من قبل الرجال والسيدات في تحقيق هذه الأهداف.

ونوه إلى أن الديوان يعمل من خلال جميع اللجان المشكلة فيه على الرقابة على أكثر من 500 جهة ويسعى إلى إحكام الرقابة المالية على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها ومراقبة كل الأموال المنقولة والثابتة والتحقق من حُسن استعمالها والمحافظة عليها، وكذلك الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية للتأكد من استخدامها لمواردها بكفاءة واقتصادية وفعالية لبلوغ الأهداف المرسومة لها بنجاح.

وشدد على أن الديوان يقدّم دورات معتمدة لكل من موظفي وموظفات الدولة، إذ افتتح أخيرا المركز السعودي للمراجعة المالية الذي يسعى لتحقيق خمسة أهداف تتمثل في إعداد وتطوير برامج التدريب والتعليم المستمر لمنسوبي الديوان وغيرهم من منسوبي الإدارات المالية في الجهات الحكومية، وتوفير مدربين مختصين في كل مجالات المراجعة الحكومية والداخلية ورقابة الأداء.

وذلك علاوة على إضافة إلى تدريب منسوبي الديوان وغيرهم من منسوبي الأجهزة الحكومية الأخرى في مختلف الحقول المرتبطة بالمحاسبة والمراجعة الحكومية والمراجعة الداخلية ورقابة الأداء، كما سيعمل المركز على تنظيم وعقد الدورات والندوات وورش العمل وإعداد الدراسات والبحوث وتقديم الاستشارات في مجالات المراجعة الحكومية. ويسعى ديوان المراقبة العامة ضمن خطته الاستراتيجية إلى تحسين بيئة العمل بالديوان، وتنمية قدرات الديوان البشرية كمّاً ونوعاً، وتطوير نظم وآليات عمل الديوان وبيئته الإدارية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز التواصل مع الأجهزة ذات العلاقة داخلياً وخارجياً.