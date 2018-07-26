1333 حكما تجاريا خلال شهر .. ارتفعت 171 %

أرجعت وزارة العدل ارتفاع الأحكام الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية خلال شهر شوال الماضي، إلى حزمة من القرارات اتخذتها الوزارة في القضاء التجاري لضمان سرعة إصدار الحكم التجاري وجودته. وأوضحت الوزارة لـ "الاقتصادية"، أن أهم هذه القرارات إضافة مادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية بما لا يتجاوز ثلاث جلسات. وذكرت، أن إجمالي الأحكام الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية في شهر شوال الماضي من العام الهجري الحالي بلغت نحو 1333 حكما بزيادة 171 في المائة عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي البالغة 492 حكما. وأشارت إلى أن عدد أحكام القضايا الصادرة ما بين 2 و170 حكما في اليوم الواحد، بمتوسط 89 حكما يوميا، شكلت الأحكام المنهية للدعوى 96 في المائة والأحكام الإجرائية الأخرى 4 في المائة.

وأضافت، أن "الأحكام في الموضوع شكلت 92 في المائة من إجمالي الأحكام المنهية للخصومة"، علما أن 85 في المائة من إجمالي الأحكام صدرت في ثلاث مناطق شملت الرياض، مكة المكرمة، والشرقية.

وسجلت محاكم منطقة الرياض خلال الشهر، 792 حكما، تليها مكة المكرمة بـ 404 أحكام، ثم الشرقية بـ 243 حكما، ثم المدينة المنورة بـ 65 حكما، ثم القصيم بـ 37 حكما، ثم حائل بـ 29 حكما.

وسجلت محاكم منطقة عسير 24 حكما، تليها تبوك بـ 22 حكما، ثم الباحة بعشرة أحكام، ثم الجوف بسبعة أحكام.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة في تقرير أمس، أن إجمالي الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال شهر شوال الماضي، بلغ أكثر من 34 ألف حكم، بزيادة قدرها 48 في المائة عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب التقرير، راوح عدد أحكام القضايا الصادرة يوميا بين 1005 و2659 في اليوم الواحد، بمتوسط 2277 حكما في اليوم، وشكلت الأحكام في قضايا الأحوال الشخصية 51 في المائة، من أحكام الدرجة الأولى، تلتها الأحكام في القضايا العامة بنسبة 29 في المائة، ثم الأحكام في القضايا الجزائية بنسبة 20 في المائة.

فيما بلغ إجمالي عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر ومحاكم التنفيذ خلال شهر شوال الماضي، أكثر من 45 ألف طلب، بإجمالي مبالغ 12 مليار ريال، بارتفاع نسبته 58 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي البالغة نحو 28 ألف طلب. واستحوذت مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، على 71 في المائة من إجمالي الطلبات والمبالغ المالية المطالب بتنفيذها.