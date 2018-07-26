الرئيس الصيني في قمة «بريكس»: الحمائية توجه ضربة قوية للتجارة العالمية

حذر الرئيس الصيني شي جينبيج أمس من أن تزايد الحمائية يضر بالتجارة داعيا العالم إلى أن يختار "ما بين التعاون والمواجهة" وسط تهديد حرب تجارية عالمية تقودها الولايات المتحدة.

ووفقا لـ"الفرنسية" قال شي في افتتاح قمة "بريكس" في جوهانسبرج "تتزايد الاحادية والحمائية وتوجه ضربة قوية للتعددية والنظام التجاري المتعدد الأطراف، نحن نواجه خيارا بين التعاون والمواجهة".

وكعادته دان دونالد ترمب أمس الممارسات التجارية "الخبيثة" للصين في آخر انتقادات له لثاني أكبر اقتصاد في العالم وعلى وقع حرب تجارية بين الجانبين. وكتب ترمب في تغريدة على تويتر "الصين تستهدف مزارعينا الذين تعرف أنني أحبهم وأحترمهم، وهي وسيلة لإجباري على السماح لها بالاستمرار في الاستفادة من الولايات المتحدة". وأضاف "إنهم يتصرفون بخبث في محاولتهم التي ستكون فاشلة. تصرفنا بلطف، حتى الآن. كسبت الصين 517 مليار دولار على حسابنا العام الماضي".

وكانت "الحرب التجارية" في صلب قمة قادة دول بريكس التي تضم البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، الذين يعقدون قمتهم السنوية في جوهانسبورج.

لكن من خلال تنديدها في حزيران (يونيو) بـ "النزعة الحمائية" للولايات المتحدة التي "تقوض النمو العالمي"، أظهرت القوى الناشئة موقفها ولهجتها. وقال شي : "يجب رفض الحرب التجارية لأنه لن يكون فيها فائزون".

وأضاف "تتزايد الأحادية والحمائية وتوجه ضربة قوية للتعددية والنظام التجاري المتعدد الأطراف"، دون أن يذكر الولايات المتحدة بالاسم.

وقال "نحن نواجه خيارا بين التعاون والمواجهة، بين الانفتاح وسياسة الأبواب المغلقة، بين الفائدة المشتركة ومقاربة إفقار الجار".

وأضاف "لقد وصل المجتمع الدولي مرة أخرى إلى مفترق جديد". وقال مكسيم أوريشكين وزير الاقتصاد الروسي الأسبوع الماضي إن "خصوصية قمة" جوهانسبورج هي "الظروف" التي تنعقد فيها.

وأضاف، "نحن في فترة تعلن فيها الولايات المتحدة والصين كل أسبوع عن إجراءات جديدة. إنها حرب تجارية" ولهذا فإن "المباحثات بين القادة بشأن التجارة مهمة بشكل خاص لتنسيق مواقفنا".

وأعلن الرئيس الأمريكي في الأشهر الأخيرة الحرب على أبرز منافسيه التجاريين وأولهم الصين والاتحاد الأوروبي وروسيا جاعلا منهم "خصوما". وعلاوة على قادة المجموعة، يشارك في القمة أيضا رؤساء أوغندا يوري موسيفيني، وأنجولا جواو لورانسو، ورواندا بول كاغامي، وتركيا رجب أردوغان.

وبعد فرض رسوم جمركية على ورادات الصلب والألمنيوم التي استهدفت الصين، تهدد الولايات المتحدة برفع قيمة الرسوم على واردات السيارات الأوروبية، وبمعاقبة الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران وأن تفرض رسوما عقابية على مجمل الواردات الصينية.

وعانت الولايات المتحدة في 2017 من عجز تجاري بلغ 376 مليار دولار مع الصين.

في المقابل نددت بكين بمساعي واشنطن في التسبب في اندلاع "أسوأ حرب تجارية في التاريخ" وردت بفرض رسوم على منتجات أمريكية جديدة.

ووسط هذه الأجواء دعت الصين إلى تعزيز التعاون بين دول بريكس.

وقال رئيسها الثلاثاء خلال زيارة لجنوب إفريقيا "هذا العام تكتسب قمة جوهانسبرج أهمية خاصة جدا بشأن التعاون بين دول بريكس وذلك نظرا للظروف الجديدة".

تحاول مجموعة بريكس التي تأسست في 2009 كمنتدى للدول الخمس الناشئة التي تمثل أكثر من ربع سكان الأرض، التصدي لقواعد اللعبة الاقتصادية التي سطرها الغربيون.

وحذر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي من أن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها يهدد "في الأمد القريب" النمو العالمي.

وأكد سريرام شوليا عميد مدرسة العلاقات الدولية في جيندا في الهند أن هذا النزاع يضر خصوصا بكافة أعضاء بريكس الذين بات من مصلحتهم الجماعية أن يطوروا التجارة بينهم.

وأشار هذا الخبير كمثال إلى رد الاتحاد الأوروبي على السياسة الأمريكية بتوقيعه اتفاقا تفضيليا للتبادل الحر مع اليابان.

ورأى كينيث كريمر الخبير الاقتصادي في جامعة ويتواسرند في جنوب إفريقيا أن "الاتفاقات التجارية المتعددة الطرف في إطار تضامن دول مثل بلدان بريكس، باتت أكثر أهمية نظرا للحواجز التجارية الأنانية والقصيرة الأمد في نهاية المطاف، التي أقامتها الولايات المتحدة".

من جانبها ترى روسيا في هذه الحرب التجارية سببا وجيها لتطوير التجارة باعتماد العملات الوطنية بين دول بريكس.

وقال أوريشكين "في كافة بلدان بريكس، بتنا نفهم أكثر فأكثر أنه يتعين التوجه بشكل نشط" نحو مبادلات لا تعتمد الدولار.