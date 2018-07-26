ظهور كيانات قاتلة لصناديق التحوط .. بسلاح تعظيم العوائد

في عام 2001، كتب كليفورد آسنيس، وهو مدير صندوق تحوطي عقلاني غير عاطفي ولكنه انفعالي، مع هواية لجمع قطع تذكارية عن شخصيات الكتب الهزلية، بحثا يجادل فيه بأن مهارات الصناعة التي يعمل فيها هي مهارات مبالغ فيها. لذلك لم يكن من المستغرب أن يكون الفعل هو الانزعاج الشديد.

انهالت على آسنيس مكالمات غاضبة من بعض أكبر الأسماء في هذه الصناعة، وتلقى حتى نظرات تحدق فيه بغضب شديد في بعض الأحيان في المناسبات الدراسية، التي كان يحضرها أشخاص آخرون في صناعة صناديق التحوط لمشاهدة أبنائهم الطلبة. وكما يتذكر قائلا: "كثير من المشاهير كانوا يطلقون صرخات غاضبة تجاهي".

نجا من حملة العار. شركة أيه كيو آر AQR التابعة لآسنيس اليوم هي لاعب رئيسي في صناعة صناديق التحوط. أصولها تحت الإدارة تبلغ 226 مليار دولار تتفوق حتى على شركة بريدج أسوشيتز Bridgewater Associates التابعة لراي داليو.

بدلاً من إطلاق سمة صندوق التحوط على شركة أيه كيو آر AQR فإن الوصف على نحو أفضل لها هو أنها قاتلة صناديق التحوط.

شركة AQR هي في طليعة ثورة تجتاح صناعة إدارة الأصول بهدوء: "استراتيجية الاستثمار على أساس عوامل العوائد العالية"، والتي تفكك نظريا عوائد السوق إلى مكوناتها الأساسية، وهي تبحث فيما يحركها، وتحاول الاستفادة من خصائصها بشكل منهجي.

استراتيجية العوامل هي جزء من العالم الأوسع للتمويل الكمي الذي يعتمد على الكمبيوتر. بدلا من التنقيب في الأسواق ومحيطات البيانات بحثا عن إشارات عابرة، فإن العوامل هي محركات السوق الكبيرة والمستمرة التي تستغل نظرياً جوانب الغرابة الخالدة لدى الإنسان، مثل ميلنا إلى تفضيل الأسهم البراقة على الأسهم المتينة.

ويجادل الأكاديميون الماليون بأن الكثير مما يفعله مديرو الأصول هو استغلال الأنماط المعروفة جيدا، وجوانب الشذوذ، وحالات عدم الكفاءة. إذا كان بوسع المرء أن يفعل ذلك بطريقة منهجية وبتكلفة منخفضة، فلماذا ندفع الرسوم المكلفة لشركات إدارة الأموال؟

فكر في العوامل باعتبارها المكونات الأساسية لوجبة دسمة. من خلال تفكيك أكثر العناصر فائدة من الناحية الصحية والعثور عليها، يقول المشجعون إنه يمكن إعادة تجميعها في نظام غذائي أفضل توازنا وألذ طعما.

بعبارة أخرى، تكون لديك محفظة استثمارية أكثر تنوعاً وأكثر قوة وأرخص من محفظة مبنية على أصناف أصول تقليدية مباشرة وعادية مثل الأسهم والسندات.

كانت النتائج الأخيرة متباينة، حيث إن كثيرا من الصناديق التي تركز على العوامل – بما في ذلك شركة آيه كيو آر AQR – تعاني نتائج دون الوسط أو كئيبة في عام 2018. كثيرا من صناديق التقاعد، والأوقاف، وحتى المستثمرين الأفراد لا يزالون يتبنون هذا النهج الجديد.

تقدر شركة بلاك روك أن هناك أصولا بقيمة 1.9 تريليون دولار في استراتيجيات عوامل مخصصة، وتتوقع أن يرتفع هذا إلى 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2022.

وقد ذهب البعض إلى حد وصف شركة أيه كيو آرAQR بأنها "طليعة صناديق التحوط"، في إشارة إلى المجموعة الاستثمارية السلبية التي أسسها جاك بوجل، والتي ساعدت على إشاعة الصناديق الرخيصة التي تتبع المؤشرات لدى الجمهور، وأحدثت الاضطراب في صناعة صناديق الاستثمار المشترك في هذه الأثناء.

قد يكون هذا خطوة مبالغا فيها لوصف مجموعة استثمارية لا تزال تتباهى بالكثير من استراتيجيات صناديق التحوط باهظة الثمن، والتي عانى بعضها أيضا في عام 2018. لكنها، كما يعترف آسنيس، هي "ما نريد أن نكون. هي تمثل طموحنا".

وهو وصف يتبناه ضمنيا بوجل نفسه، الذي قال إنه من بين صناديق التحوط، فإن شركة أيه كيه آر AQR هي الصندوق الذي أكرهه أقل ما يمكن".

في عام 1992 نشر يوجين فاما وكينيث فرنتش، وهما أستاذان في كلية بوث لإدارة الأعمال في جامعة شيكاغو، بحثا يوضح كيف يمكن للمستثمرين التغلب على عوائد سوق الأسهم – "بيتا" في لغة التمويل – من خلال الاستفادة من عاملين بسيطين: ميل الشركات الصغيرة أو الرخيصة إلى التفوق في الأداء بمرور الوقت.

غالباً ما تسمى العوامل بعلاوات المخاطر لأنها تمثل التعويض الإضافي الذي يحصل عليه المستثمرون مقابل بعض المخاطر المحددة. هناك كثير من العوامل المعروفة منذ عقود. بدأ بعض المستثمرين "الكميين" الرائدين المتأثرين بالبحوث الأكاديمية باستغلال العوامل في السبعينيات.

بحث فاما وفرينتش كان مفاجئا تماما، إلى حد كبير لأن البروفيسور فاما هو أبو "فرضية الأسواق ذات الكفاءة"، التي تقول إن المستثمرين لا يستطيعون التغلب على السوق باستمرار.

يقول روب أرنوت، رئيس شركة ريسيرتش أفيلييتس Research Affiliates، وهي مجموعة استثمارية تركز على العوامل: "قال ملك فرضية الأسواق ذات الكفاءة إن هناك عوامل لديها تفوق في الأداء الإيجابي. هذا أثار الناس إلى حد كبير".

في عام 1989، اتخذ فاما طالب دكتوراه مبكر النضوج كمساعد. تحت وصايته، كتب آسنيس أطروحته حول عامل جديد، الزخم، حول كيف أن الأسهم التي صعدت يغلب عليها الاستمرار في الارتفاع، والأسهم المتراجعة يغلب عليها الهبوط.

يتذكر آسنيس أنه بالنظر إلى الكيفية التي تتعارض فيه هذه الفكرة مع أطروحة فاما، كان الأمر "محطما للأعصاب" أن يخبره بالأطروحة. البروفيسور فاما يقول إنه كان أكثر انزعاجا من أن ربيبه اختار فيما بعد عالم الاستثمار الفظ على الأوساط الأكاديمية.

عمل ذلك على ما يرام بالنسبة لآسنيس. شركة أيه كيو آرAQR شركة خاصة، ولكن وفقا لبيانات إلى الجهات التنظيمية من مجموعة إفيلييتدز مانيجرز Affiliated Managers Group، التي تملك حصة أقلية، فقد قفزت إيراداتها بنسبة 39 في المائة لتصل إلى 1.3 مليار دولار في العام الماضي، وارتفع صافي دخلها بأكثر من 50 في المائة إلى 807 ملايين دولار.

على سبيل المقارنة، حققت "مجموعة مان" – أكبر مجموعة صناديق تحوط في العالم مدرجة في البورصة –عائدات بقيمة مليار دولار وأرباحا بلغت 384 مليون دولار في عام 2017.

وهذا جعل مؤسسيها المشاركين من أصحاب المليارات. تقدر ثروة آسنيس بنحو 3.6 مليار دولار، بينما يملك كل من ديفيد كابيلر وجون ليو ما يقدر بحدود 1.25 مليار دولار، وفقا لمجلة فوربس. تقاعد المؤسس المشارك الرابع، روبرت كريل، لأسباب صحية منذ عدة سنوات. شارك ليو وكريل في كتابة بحث عام 2001 مع آسنيس.

أما بقية المحللين الكميين في شركة أيه كيو آر AQR فإن وضعهم جيد أيضا. أنفقت الشركة مبلغ 366.9 مليون دولار على التعويضات والعوائد ومصروفات التوظيف الأخرى ذات الصلة في العام الماضي، أو أكثر من 400 ألف دولار في المتوسط على العاملين لديها والبالغ عددهم 914 موظفا، منهم 73 موظفا يحملون درجة الدكتوراه.

من المعتقد بشكل عام أن هناك خمسة عوامل رئيسية – الحجم، والقيمة، والزخم، والتقلبات والجودة، لكن على مر السنين، اكتشف الأكاديميون عشرات العوامل الأخرى عبر فئات الأصول المختلفة.

وفي حين أن بعض الأبحاث قائمة على أسس متينة، إلا أن الاهتمام تفجر بشكل رئيسي في العقد الماضي.

من بين الاستراتيجيات التي تعتمد على العوامل بقيمة 1.9 تريليون دولار، تقسم "بلاك روك" الصناعة إلى "عوامل خاصة بالشركات المالكة" موجودة عادة في هياكل الصناديق الاستثمارية

(1 تريليون دولار)، و"العوامل المعززة" في أدوات صناديق التحوط (209 مليارات دولار)، و729 مليار دولار من صناديق "بيتا الذكية" المدرجة في البورصة، وهي أدوات أرخص تميل نحو عامل أو عدة عوامل استثمار.

يجادل أندرو أنج، رئيس قسم استثمار العوامل في شركة بلاك روك، بأن انخفاض التكلفة هو العامل المحفز الأساسي. ويقول: "تم اختراع السيارات في أواخر القرن التاسع عشر، ولكن لم يتم إطلاقها حتى اختراع موديل تي T من فورد، وكان ذلك بسبب التكلفة". لوصف التأثير، يستخدم استعارة أخرى: "فئات الأصول تشبه مشاهدة التلفزيون باللونين الأسود والأبيض، في حين أن العوامل تشبه مشاهدته بالألوان".

حين يتم من الناحية النظرية تكرار ما يفعله كثير من مديري الأموال المحترفين بجزء صغير من التكلفة، يضع استثمار العوامل مزيدا من الضغط على الرسوم. وهذا هو السبب في اعتقاد آسنيس أن شركة أيه كيو آر AQR يمكن أن تلعب نفس الدور التعطيلي لصناديق التحوط الذي قامت به شركة فانجارد Vanguard للصناديق المشتركة.

ويضيف: "إنه جزء من أعمالنا أن نكون فانجارد لصناديق التحوط. إنها ليست كل أعمالنا، نهائيا. وإنما هي أن نأخذ بعض الأساسيات ونقول إنك ينبغي أن تحصل على هذا مقابل رسوم أقل. ما تقوم به صناديق التحوط كمجموعة هو جيد، ولكنه بسيط. وهم يثيرون الكثير من الضجة بشأنه".

ربما كان أول مستثمر مؤسسي يحتضن استثمار العوامل هو "بي كيه أيه" PKA، وهو صندوق تقاعد دنماركي قيمته 39 مليار دولار. في عام 2011، بدأ بتحويل محفظته بأكملها إلى مصدر أكثر تركيزًا على علاوات المخاطر، ما أدى إلى تقليص عدد مديري الأصول الذين توظفهم من 25 إلى خمسة فقط.

إحدى شركات إدارة الأموال التي استمرت في العمل معه هي AQR، ونيلس لادفوجد، المدير التنفيذي لشركة بي كيه أيه PKA الذي قاد عملية إعادة الهيكلة، وهو يغدق الثناء على الشركة.

ويقول: "إنهم ينظرون إلى أحد الأصول ويحللونه إلى عوامل مختلفة ويفكرون في أفضل طريقة لتسخيرها. إنهم أكاديميون، ولكنهم مدركون أيضا للقضايا العملية".

ربما كانت شركة بي كي أيه PKA من أوائل المستثمرين الذين تحولوا نحو العوامل، لكنها لم تكن الأخيرة. توصلت دراسة استقصائية أجرتها "ستيت ستريت" State Street أن ثلثي الشركات تستخدم الآن عوامل لتحليل محافظها على الأقل، بينما قال ثلثهم إن هذه هي أهم طريقة لديهم. في الواقع، أصبحت العوامل الآن جزءا لا يتجزأ من الصناعة.

ومع ذلك، فإن استثمار العوامل لديه الكثير من المنتقدين – حتى بين أنصاره. يقول أرنوت، وهو رائد آخر في هذه الصناعة: "هناك مبالغة فوق الحد لمزايا هذا النهج الآن. لا ينبغي أن ينظر إليه باعتباره الترياق الشافي. يمكن أن تصبح العوامل مكلفة بشكل جوهري، وسيعود الأداء إلى المستوى الوسطي. كانت بعض العوامل تعمل بشكل أفضل لأنها كانت تحصل على تدفقات داخلة".

العمل الذي أنجزه فنسنت ديلوار، الخبير الاستراتيجي في شركة إنتل إف سي ستون INTL FCStone، يوضح هذا المزلق. في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، أنشأ محفظة من أسهم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التي فشلت في التأهل لأي من العوامل الخمسة الأمريكية الكبيرة في الصناديق المدرجة في البورصة.

على أن "سلة البؤساء" هذه تفوقت منذ ذلك الحين على سلة من الصناديق المدرجة في البورصة التجريبية الذكية.

ولربما يرجع ذلك إلى أن كثيرا من الصناديق المدرجة في البورصة التجريبية الذكية تبدو مرتبطة ارتباطا سلبيا بأسعار الفائدة، وربما بسبب أن البيانات التي يعمل الأكاديميون على التنقيب فيها خلال بحثهم عن العوامل تعود في معظمها إلى ثلاثة عقود فقط – وهي فترة تتسم بانخفاض طويلة الأمد في أسعار الفائدة. أسعار الفائدة تقفز الآن إلى أعلى، وهذا يمكن أن يكون نقطة المقتل بالنسبة لبعض العوامل.

يقول البروفيسور فاما: "سيبيع مديرو الاستثمار أي شيء يمكن بيعه. البعض من هذا البيع سيكون على ما يرام، لكن البعض الآخر سيكون هشا". وحتى العوامل التي تكون قوية لن تنجح دائما. ويضيف: "كثير من الناس لا يعرفون ما يشترونه، لكنهم يشترون مخاطرة. إذا كانوا راغبين في القيام بذلك، فسيحصلون على عائد أعلى بمرور الوقت. هناك فترات طويلة حيث لا ترتفع العوائد إلى الأعلى بالمصادفة". يبدو أن هذه هي الحال الآن، حيث عانى كثير أكبر العوامل في الوقت نفسه من أداء سيئ للغاية في عام 2018 – ما أضر بكثير من الصناديق الكمية الكبيرة، بما في ذلك تلك التي تديرها شركة أيه كيو آر AQR. على سبيل المثال، هذا العام انخفض صندوق ستايل برميا ألترناتيف Style Premia Alternative الذي تبلغ تكلفته 4.8 مليار دولار، وصندوق مانجد فيوتشرز ستراتيجي Managed Futures Strategy بقيمة 9.1 مليار دولار، بنسبة 7.4 في المائة و4.8 في المائة على التوالي. ذلك لم يفت في عضد المجموعة الاستثمارية.

التقى ليو لأول مرة بالمؤسس المشارك المستقبلي لشركة أيه كيو آر AQR في جامعة شيكاغو، عندما أشار طالب آخر إلى مساعد البروفيسور فاما وهمس: "هذا الرجل (آسنيس) ذكي بشكل يبعث على السخرية. هو ربما أذكى من الأستاذ، لكن المهم أنه يعلم ذلك. يمكن أن يكون في الواقع شخصا لا يطاق في بعض الأحيان".

يصر آسنيس على أن من الواضح أن أستاذه هو الأكثر ذكاء، لكنه يعترف بمرح بأنه لا ينجح دائماً في إخفاء عدم قدرة الناس على احتماله. لديه أيضا مزاج أسطوري، مشهور بتحطيم سلسلة من شاشات الكمبيوتر خلال فترة عصيبة أثناء الأزمة المالية.

وقال في وقت لاحق إن التقارير مبالغ فيها: "حدث ذلك ثلاث مرات فقط، وفي كل مرة استحقت شاشة الكمبيوتر ذلك".

آسنيس يستخدم رد فعله العاطفي كمثال على سبب ديمومة العوامل على المدى الطويل. كثير من الحالات الشاذة التي يستغلها استثمار العوامل لها جذور عميقة في النفس البشرية، وهذا هو السبب في عدم استبعادها بمرور الوقت. وطالما أنه يمكن حتى للكميين أن يقعوا فريسة لهذه التصرفات الغريبة، فإنه سيكون للعوامل مستقبل مشرق، كما يقول.

ويقول: "هذا عالم عالي الضغط. وعندما لا ينجح العامل لديك، فهذا ليس بالوقت السهل. إذا لم نتمكن من إبعاد العاطفة عن أدمغتنا، فهذه بشرى سارة بالنسبة للعوامل، لأن الفكرة القائلة إن المستثمرين ليسوا عقلانيين تماما هي السبب في نجاح هذه العوامل. بغض النظر عن الأوقات التي نشهدها، سنلتزم بما نؤمن به ونواصل فعله".