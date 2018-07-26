الاتحاد بلا قيود .. فراس: أصعبها مع بيتوركا ومونتاري

أنهت إدارة نادي الاتحاد برئاسة نواف المقيرن، أمس، إحدى العقبات، بعد أن تم رسميا تسوية جميع قضايا الديون الخارجية التي عرضت النادي لعديد من العقوبات من قبل "فيفا".

وكانت إدارة الاتحاد قد أصدرت بيانا جاء فيه "أنهت إدارة الاتحاد برئاسة نواف المقيرن أحد أكثر العقبات التي تعترض مسيرة النادي وتهدد مستقبله، حيث تم رسميا تسوية قضايا الديون والمطالبات المالية الخارجية، التي كبلته لسنوات مضت وعرضته لعقوبات قاسية التي كانت ستصدر من "فيفا"، ومحكمة التحكيم الرياضي "كاس".

وتابع "زار المقيرن "فيفا" حصر خلالها القضايا المتعثرة والتزم أمام المسؤولين على معالجتها بشكل سريع ونهائي حماية للنادي، من تأثيرها المتوقع".

وزاد "ما أعلنه الاتحاد الدولي عن خلو قائمة القضايا الحرجة والقابلة للعقوبات من اسم الاتحاد أولى خطوات التصحيح خصوصا أن النادي تعرض خلال العامين الماضيين للخصم من النقاط ثم عقوبة منع تسجيل اللاعبين لفترتين، وكان قاب قوسين أو أدنى من عقوبة ثالثة مغلظة".

وأشار "أغلق المهندس فراس التركي نائب رئيس النادي، قضية المدرب الروماني السابق فيكتور بيتوركا، بعد حصوله على قرار ملزم كادت تصل العقوبة في حال عدم التسوية إلى تهبيط النادي للدرجة الأدنى". وواصل "وقال المقيرن أن المنظومة الرياضية الحديثة التي وضعها تركي آل الشيخ لمرحلة تحرير الأندية من نمطية الإدارة التي سات لسنوات وأسهمت في تراجع الأداء، ناهيك عن الفكر الاحترافي الذي ضخه لتنفيذ رؤية ولي العهد بتحول الدوري السعودي ليصبح ضمن أفضل عشرة دوريات في العالم وهو ما نعمل عليه الآن".

وزاد "وبين المقيرن أن إدارة النادي دخلت الآن في جولة جديدة من التسويات الفردية والجماعية، لتسديد الديون الداخلية التي لا تقل صعوبة عن الخارجية حيث ترتبط بتسجيل اللاعبين وباستخراج الرخصة الآسيوية".

من جهته، قال فراس التركي نائب رئيس النادي، "أصعب مراحل التفاوض كانت مع المدرب فيكتور بيتوركا واللاعب الغاني سولي مونتاري، نظرا لضخامة المبلغ الذي يطالبون به". وأضاف "بدأنا منذ أمس التفاوض مع اللاعبين المحليين للتوصل إلى حلول نهائية لتسوية قضاياهم، مستقبل الاتحاد أصبح الآن بين أيادي جماهيره الوفية".

وبلغت قضايا الاتحاد الخارجية 12 قضية بـ 28.7 مليون يورو، في مقدمتهم اللاعب جيمس ترويسي الذي ظل يطالب بمليوني يورو، اللاعب أحمد العكايشي 1.3 مليون يورو، المدرب فيكتور بيتوركا 5.8 مليون يورو بعد أن وافق على التخفيض من 7.3 مليون، نادي فاسكو ديجاما بخصوص اللاعب دي سوزا ثلاثة ملايين يورو، اللاعب سولي مونتاري أربعة ملايين يورو "تمسك بالمبلغ"، اللاعب يوهاندي 130 ألف يورو، اللاعب دي سوزا خمسة ملايين يورو، الوكيل غسان واكد مليون يورو، اللاعب ماركينهو 4.7 مليون يورو، المحامي خوان كريسو 153 ألف يورو، الوكيل أن بن ميم 103 آلاف يورو، وأخيرا الوكيل عبدالله الجاسم 645 ألف يورو.