القرني: ركبتي تحتاج إلى تقوية

شدد فواز القرني حارس مرمى الاتحاد لكرة القدم، على أنه لا يشكو من أي إصابة جديدة، وإنما أجرى فحصا طبيا روتينيا لإصابة سابقة فقط للتأكد من سلامته ومدى جاهزيته، وقال "الطبيب طمأنني وأكد لي أن الركبة سليمة، وبحاجة فقط إلى تمارين تقوية للعضلة حتى يتسنى لي المشاركة مع زملائي".

وكان القرني قد خضع لفحوص طبية أمس الأول في معسكر تيرول النمساوية.

إلى ذلك، تدرس إدارة الاتحاد مع المدرب الأرجنتيني دياز إمكانية تمديد فترة المعسكر الحالي أو تقديم الذهاب إلى لندن عشرة أيام قبل مواجهة الهلال في نزال السوبر السعودي في 18 آب (أغسطس) المقبل، بعد أن وافق نادي الوصل الإماراتي على تأخير موعد مباراته مع الاتحاد في ذهاب الدور الأول في كأس العرب للأندية الأبطال لعدم جاهزية ملعب "الجوهرة المشعة" لأعمال الصيانة، والمقرر لها 11 أغسطس لتقام في الـ24 من الشهر نفسه.

من ناحية أخرى، ينتظر أن تنهي إدارة الاتحاد إجراءات التوقيع مع الثنائي علي الزقعان لاعب الفتح، ومنصور الحربي لاعب الأهلي.