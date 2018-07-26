وديتان للأهلي خلال 24 ساعة

ينتظر مسؤولو الأهلي الرد على العروض التي قدموها لعدد من الأندية للاستفادة من خدمات لاعبيهم، حيث طالب المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي بتأمين لاعب في المحور وآخر في الجناح.

من جهة أخرى، حدد المدرب بابلو جويدي لقاءين وديين يخوضهما الفريق غدا وبعده خلال 24 ساعة، حتى يتيح الفرصة لكل العناصر للمشاركة لتقييم أداء اللاعبين بشكل كامل.

ميدانيا، عمد جويدي إلى تنفيذ عديد من التدريبات اللياقية المكثفة، وتدريبات الأحمال وتقوية العضلات في التدريبات الصباحية، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبا فنيا متكاملا من خلال تطبيق الجمل التكتيكية.

وفي الحصة المسائية ركز جويدي على الاستحواذ تحت الضغط والتمركز السليم وسرعة نقل الكرة من لمسة واحدة والتحرك بدون كرة في مساحات خالية.

وأدى الرباعي، ياسر المسيليم، محمد العويس، باسم العطالله وراغد النجار تدريبات قوية ومكثفة تحت إشراف مدربهم رين دياز.