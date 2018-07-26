عمال مونديال قطر .. بين الموت والفرار ورحمة الناس

بينت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية أن أكثر من 600 عامل هندي من عمال البناء عالقون في قطر بعد خسارة وظائفهم وحرمانهم من رواتبهم ومرورهم بظروف معيشية مزرية داخل معسكرات عمل وتجهيز ملاعب مونديال 2022.

وقال مسؤول هندي إن هناك عددا من العمال أعيدوا إلى الهند دون حصولهم على مستحقاتهم المالية، كما لم يحصل المتأثرون من الأزمة على أي وعود بشأن رواتبهم بعد عملهم لمدة ثمانية أو عشرة أعوام.

وذكرت الصحيفة الهندية أن العمال عاشوا أوقات صعبة منذ أن عصفت الأزمة المالية بشركة HKH General Contracting Company القطرية، التي كانت توظف أكثر من 1200 عامل، وقال أحد العمال يدعى كومار من كيرلا الذي عمل لمدة ثمانية أعوام، ولم يتلق راتبه منذ ستة أشهر "نحن متروكون لرحمة الناس الذين يساعدوننا بالطعام بدافع خيري، ليس لدينا كهرباء حتى في النهار، لكننا ننجح فقط في تشغيل المولدات الكهربائية خلال الليل". وخاطبت السفارة الهندية في قطر الشركة تذكرها بالرواتب التي لم يتقاضاها العمال، وقال العامل جارنيل سينغ "نريد مستحقاتنا، الحكومات تقول إنها تعمل على القضية، بالنسبة لنا إنه صراع استمر ستة أشهر وهناك حالة عدم يقين بشأن مستقبلنا".

كما ذكر تقرير لموقع "سوفيتسكي سبورت" الروسي أن 12 عاملا يموتون أسبوعيا خلال بناء المرافق المخصصة لكأس العالم 2022، حيث نقل عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال أن أغلب العمال الذين يلقون حتفهم من المهاجرين، مشيرا إلى أن مجموع هؤلاء المهاجرين وصل إلى 1.2 مليون شخص.

ولفت الموقع إلى أن حالات الوفاة تحدث بسبب ظروف الشغل القاسية والمعيشة الرهيبة فضلا عن درجة الحرارة التي تصل إلى 50 درجة مئوية، مشيرا إلى أن 70 عاملا من جمهورية نيبال استطاعوا الفرار إلى قنصلية بلادهم وعادوا إلى وطنهم، وأن السلطات القطرية سحبت منهم وثائقهم ولم تدفع لهم مستحقاتهم.

وذكر السفير الهندي لدى قطر أن 82 عاملا هنديا لقي حتفهم خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، بينما يشكو 1460 آخرون من ظروف الشغل غير المقبولة.