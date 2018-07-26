الهلال يخسر .. هدفان في حارسين

خسر فريق الهلال لكرة القدم ثالث تجاربه الودية خلال معسكره الحالي في النمسا أمام فورتنا دوسلادروف الألماني 0/2 على ملعب برامبيرج. وشهد الشوط الأول تفوقا للفريق الألماني في الجانب الهجومي، قابل ذلك إجادة كاملة لخط دفاع الفريق الأزرق، خاصة جحفلي الذي أنقذ بتدخلاته الجيدة مرمى الحارس عبد الله المعيوف، حيث تلقت شباكه الهدف الأول (29).

وكاد فورتنا أن يعزز تقدمه لولا تصدي رائع للبديل علي الحبسي لحالة انفراد كامل بالمرمى، إلا أنه أضاف الهدف الثاني قبل انتهاء المباراة بدقيقة واحدة.

وضمت قائمة البرتغالي خورخي جيسوس الأساسية كل من "عبد الله المعيوف، البرتو بوتيا، محمد جحفلي، محمد البريك، حسن كادش، عبد الله عطيف، محمد كنو، كاريلو، سالم الدوسري، كارلوس إداوردو، عمر خربين، فيما دفع جيسوس في الشوط الثاني بكل من الحارس علي الحبسي، ياسر الشهراني، علي البليهي، ناصر الدوسري، أشرف بن شرقي، مهند فلاتة، محمد الشلهوب، والفنزيلي ريفاس.

وسيواجه الهلال الأحد المقبل فريق اخيسار سبور التركي في رابع ودياته.

وكان الهلال قد كسب تجربتيه الأولى بخماسية في شباك رابيد والثانية أمام رادوملي السلوفيني بثلاثية.

على صعيد ثان، كشف نادي الهلال طقمه للموسم الجديد أمس بعد أن انتهت منه شركة "نايك"، وينتظر أن يعرضه في متجره للبيع اليوم، حيث تم عرضه على طريقة برشلونة الإسباني، وإنتر ميلان الإيطالي بعد أن تم وضعه على مقاعد المدرجات.