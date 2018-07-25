شرطة دبي تستعيد ماسة مسروقة بقيمة 20 مليون دولار

استعادت شرطة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، ماسة زرقاء نادرة من نوع "برلنت" تقدر قيمتها بحوالي 20 مليون دولار سرقت بطريقة احترافية من خزانة إحدى شركات نقل أموال.

وأعلنت شرطة دبي ان القضية شهدت استخدام تقنيات مبتكرة حتى تم التوصل إلى منفذ الجريمة، وهو لص محترف لديه خلفية أمنية، لافتاً إلى أن هذه القضية تعد الأكبر في تاريخ شرطة دبي من حيث قيمة المسروقات التي تم استعادتها.

وقال القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء إن شرطة دبي تلقت بلاغاً يفيد بسرقة ماسة زرقاء نادرة تزن 9.33 قيراط من مقر شركة نقل أموال.

وتابع أنه تبين من خلال المعاينة أن مجهولاً تمكن من تجاوز ثلاث بوابات أمنية، محكمة الإغلاق وتخضع لنظام معقد، يعتمد على خفض عدد الموظفين الذين لهم صلاحية الدخول عقب كل بوابة، علماً بأن البوابة الأخيرة مزودة برموز سرية تتغير كل دقيقة.