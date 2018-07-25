مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في يونيو عند أدنى مستوى في ثمانية أشهر

انخفضت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر في يونيو حزيران فيما جرى تعديل بيانات الشهر السابق بالخفض بشكل حاد، في أحدث مؤشر على أن سوق الإسكان تتباطأ.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مبيعات المنازل الجديدة انخفضت 5.3 بالمئة إلى وتيرة سنوية معدلة وفق العوامل الموسمية عند 631 ألف وحدة سكنية الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2017. وعدلت وتيرة المبيعات لشهر مايو أيار بالخفض إلى 666 ألف وحدة من 689 ألف وحدة في التقديرات السابقة.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز ِآراءهم قد توقعوا أن تنخفض مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل حوالي عشرة بالمئة من مبيعات سوق المساكن، 2.8 بالمئة إلى وتيرة قدرها 670 ألف وحدة الشهر الماضي.

وعلى أساس سنوي زادت مبيعات المنازل الجديدة 2.4 بالمئة في يونيو حزيران.