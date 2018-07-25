بورصة مصر تغلق تعاملاتها على انخفاض

دفعت عمليات بيع قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، بمؤشرات البورصة المصرية للتراجع الجماعي لدى اغلاق تعاملات اليوم.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي /إيجي إكس 30/ بنسبة 9ر1% مسجلاً 36ر15186 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بما نسبته 2% ليصل إلى 46ر735 نقطة.

وامتدت التراجعات إلى مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا الذي فقد 67ر1% من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 63ر1897 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية 3ر12 مليار جنيه ليصل إلى 8ر859 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 9ر753 مليون جنيه.