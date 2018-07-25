مدير منظمة التجارة قلق من تضرر النمو العالمي جراء تصاعد التوترات التجارية

قال روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية اليوم الأربعاء إن التوترات التجارية الحالية والتي تصاعدت مؤخرا بسبب الرسوم الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات أثارت إجراءات انتقامية من شركاء تجاريين، مما قد يهدد نمو الاقتصاد العالمي.

وقال أزيفيدو في مقابلة مع تلفزيون سي.إن.بي.سي "نرى إجراءات أكثر تقييدا للتجارة من ذي قبل. هذا هو الوضع بوضوح. نأمل في أن نستطيع وقف هذا الاتجاه".

وأضاف قائلا "نمو الاقتصاد العالمي يظهر دلائل على التعافي. نأمل بألا تؤثر هذه التوترات التجارية الجديدة على ذلك النمو وألا تسلب الفرص التي سيتيحها النمو والتي تبدو واعدة في الوقت الحالي".