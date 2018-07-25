دراسة حديثة تؤكد أهمية اتفاقية "الكوميسا" في خلق مجال تجاري واستثماري

أكدت دراسة حديثة أن اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا" تعد واحدة من الركائز الأساسية للمجموعة الاقتصادية الإفريقية، موضحة أن الاتفاقية المنظمة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الأعضاء تحدد مجموعة من الأهداف التي تم إعدادها حتى تؤدي إلى تحسين الأداء الاقتصادي.

ونوّهت الدراسة الصادرة عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية اليوم والتي جاءت بعنوان (الكوميسا - الفرص والتحديات)، بأهمية اتفاقية "الكوميسا" في خلق مجال تجاري واستثماري منفتح في ظل اتفاقية التجارة الحرة والاتحاد الجمركي، ودعم القدرة على زيادة التجارة الداخلية بدول الكوميسا، وإزالة العقبات التي تعوق التجارة من خلال إنشاء اتحاد جمركي للسلع والخدمات التي يتم استيرادها من دول الكوميسا، وإنشاء منطقة تجارة حرّة كاملة لضمان حرية نقل البضائع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل دول الكوميسا، لافتة الانتباه إلى أهمية التعاون الاقتصادي مع تجمع دول الكوميسا لرفع معدلات النمو والتشغيل ومكافحة الفقر والبطالة.

وأوصت الدراسة بالتعرف على المزايا النسبية التي تتمتع بها دول الكوميسا والاستفادة منها في إحلال الواردات من تلك الدول محل الواردات من العالم الخارجي، دعمًا وتشجيعًا للتبادل التجاري مع دول الكوميسا والاستفادة من إزالة الحواجز والعوائق أمام التجارة ونظم وآليات دعم تمويل الصادرات بدول الكوميسا.