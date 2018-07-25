ساب يسجل ارتفاعاً في أرباحه لتصل إلى 2,471 مليون ريال

بلغت الأرباح الصافية التي حققها ساب لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م، 2,471 مليون ريال سعودي بارتفاع وقدره 306 مليون ريال ، ويمثل ارتفاع بنسبة 14.1%، مقارنة بمبلغ 2,165 مليون ريال لنفس الفترة من عام2017. كما بلغت الأرباح الصافية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م، 1,432 مليون ريال وبزيادة وقدرها 303 مليون ريال ، وتمثل زيادة بنسبة 26.8% مقارنة بالأرباح المحققة في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2017م والتي بلغت 1,129 مليون ريال سعودي. بلغ دخل العمليات لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018م، 3,653 مليون ريال سعودي، بارتفاع قدره 28 مليون ريال سعودي، ويمثل ارتفاع بنسبة 0.8% مقارنة بمبلغ 3,625 مليون ريال سعودي لنفس الفترة من عام 2017م. بلغت قروض وسلف العملاء 113.4 مليار ريال سعودي كما في 30 يونيو 2018م، بانخفاض قدره 4.5 مليار ريال سعودي، وتمثل انخفاض بنسبة 3.8% مقارنة بمبلغ 117.9 مليار ريال سعودي كما في 30 يونيو 2017م. بلغت ودائع العملاء 132.9 مليار ريال سعودي كما في 30 يونيو 2018م بانخفاض قدره 5.4 مليار ريال سعودي، وتمثل انخفاض بنسبة 3.9% مقارنة بمبلغ 138.3 مليار ريال سعودي كما في 30 يونيو 2017م. بلغت محفظة استثمارات البنك 32.3 مليار ريال سعودي كما في 30 يونيو 2018م بارتفاع قدره 11.0 مليار ريال سعودي، ويمثل ارتفاع بنسبة 51.6% مقارنة بمبلغ 21.3 مليار ريال سعودي كما في 30 يونيو 2017م. إرتفع إجمالي الأصول بمبلغ 0.5 مليار ريال سعودي ليصل الى 183.0 مليار ريال سعودي كما في 30 يونيو 2018م، وتمثل إرتفاعه بنسبة 0.3% مقارنة بمبلغ 182.5 مليار ريال سعودي كما في 30 يونيو 2017م. بلغ ربح السهم 1.65 ريال سعودي مقابل 1.44 ريال سعودي لفترة الستة أشهر الأولى من العام السابق. وفي معرض تعليقه على هذه النتائج قال الشيخ خالد العليان، رئيس مجلس إدارة ساب: " واصل ساب بصفته البنك الدولي الرائد في المملكة مساهمته في أجندة التحول الاقتصادي الوطني بينما تعززت القيمة للمساهمين من خلال النتائج المالية المرنة للنصف الأول من عام 2018 كما لا يزال البنك يتمتع برأس مال جيد وسيولة عالية داعمة للنمو المستقبلي". وأضاف الشيخ خالد قائلا: "ننتهز هذه المناسبة للإعراب عن خالص الشكر والتقدير لعملائنا ومساهمينا وموظفينا لمساندتهم والتزامهم المستمرين، كما أتقدم أيضا بالشكر والإمتنان للسلطات الإشرافية والوزارات المعنية على دعمهم وتوجيهاتهم المستمرة ".