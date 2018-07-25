أسهم أوروبا ترتفع في التعاملات المبكرة

ارتفعت أسهم أوروبا في التعاملات المبكرة اليوم لكن التوترات التجارية ضغطت على السوق مجددا وكبحت المكاسب على الرغم من إعلان بعض الشركات عن أرباح قوية، وذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون اجتماعا مهما في واشنطن بين رئيس المفوضية الأوروبية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن المتوقع أن يركز الاجتماع الرفيع المستوى على التجارة وتهديد ترامب بفرض رسوم تجارية على واردات الولايات المتحدة من السيارات. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بفضل القطاعات الدفاعية، فيما شكلت أسهم التكنولوجيا أكبر ضغط على المؤشر، حيث تخلت عن المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة في الوقت الذي عادت فيه التوترات التجارية لتتصدر اهتمام المستثمرين. وزادت أسهم شركات السلع الفاخرة بعد أن حققت إل.في.إم.إتش أرباحا قوية لترتفع أسهمها 1.7 بالمئة وتدعم المؤشر كاك 40 الفرنسي ليسجل أداء يفوق المؤشرات المناظرة له في أوروبا. وحومت أسهم إل.في.إم.إتش قرب مستويات قياسية مرتفعة بعدما قالت إن المتسوقين الصينيين مازالوا يشترون سلعا تحمل علاماتها التجارية الرئيسية مثل لويس فيتون. وارتفعت أسهم كيرينج مالكة جوتشي 1.4 بالمئة وزادت أسهم هيرميس 0.5 بالمئة، في الوقت الذي نالت فيه نتائج الأعمال رضى المستثمرين في القطاع. وكان سهم لونزا السويسرية لصناعة مستلزمات الأدوية من بين أبرز الأسهم الرابحة، إذ ارتفع سبعة بالمئة بعد أن عدلت الشركة النمو المستهدف في المبيعات لعام 2018 وأعلنت عن "ارتفاع الطلب" من عملائها من شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية. وتصدرت شركة سيب الفرنسية للأجهزة المنزلية الأسهم المرتفعة على المؤشر ستوكس بصعود أسهمها عشرة بالمئة بعد أن زادت أيضا توقعاتها لنمو المبيعات. وتصدرت أسهم إنديفيور البريطانية للأدوية قائمة الأسهم الخاسرة عقب إعلان النتائج حيث هبطت أسهمها 20.5 بالمئة.