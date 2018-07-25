ارتفاع حركة المسافرين الشهرية بمطار دبي 11.7% في يونيو

ارتفاع حركة المسافرين الشهرية في يونيو حزيران 11.7 بالمئة إلى 6.8 مليون مسافر مقارنة مع 6.1 مليون في يونيو حزيران 2017. و عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي تجاوز 43.7 مليون في النصف الأول من 2018، بزيادة 1.6 بالمئة مقارنة مع 43.1 مليون مسافر قبل عام. و مطار دبي الدولي ناول 214 ألفا و612 طنا من البضائع خلال يونيو ، بانكماش بسيط بلغ 0.5 بالمئة مقارنة مع 215 ألفا و668 طنا قبل عام. و إجمالي حجم الشحنات منذ بداية العام بلغ مليونا و268 ألفا و161 طنا مقارنة مع مليون و302 ألف و911 طنا، بانخفاض 2.7 بالمئة.